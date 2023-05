De prijs van Jasmy stijgt nu het aantal houders de 50.000 nadert

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De koers van Jasmy heeft het de afgelopen dagen goed gedaan, ook al namen de risico’s op de financiële markt toe. Het token handelde op $0,0066, veel hoger dan het dieptepunt van maart van $0,0043. De focus verschuift nu naar het aanstaande besluit van de Fed en de aanhoudende regionale bankencrisis.

Aantal gebruikers van Jasmy stijgt

Jasmy is een populaire cryptocurrency die is gemaakt door een team van zeer ervaren professionals uit Japan. Hara, de CEO, was een senior executive bij Sony, een van de grootste entertainmentbedrijven ter wereld.

Jasmy bevindt zich op het kruispunt van de blockchain-technologie en andere populaire industrieën zoals Internet of Things (IoT), fantokens en privacy. In een update eerder dit jaar hebben de ontwikkelaars hun gemeenschapssubsidie vrijgegeven.

De roadmap voor het huidige kwartaal omvat het houden van een waarderingsdag voor fantokens. Jasmy werd gebruikt om een fantoken te ontwikkelen voor een van de populairste voetbalteams in Japan.

Een ander onderdeel van de roadmap is dat de ontwikkelaars doorgaan met het bouwen van hun kunstmatige intelligentie (AI) terwijl ze proberen te profiteren van de belangrijkste technologische sprongen van het jaar. Het andere deel van de roadmap is dat het team de specificaties van het Carbon Credit Consortium zal bepalen.

Het belangrijkste Jasmy-nieuws is dat het aantal wallets in het ecosysteem groeit. Gegevens verzameld door Etherscan laten zien dat het aantal Jasmy-houders is gestegen tot meer dan 49.723. Dit betekent dat het aantal de komende dagen het belangrijke psychologische niveau van 50.000 zou kunnen bereiken. Dit betekent dat de circulerende marktkapitalisatie van Jasmy is gestegen tot meer dan $317 miljoen.

De meeste Jasmy-tokens worden bewaard in Binance, dat meer dan 10 miljard tokens bevat, wat overeenkomt met 21,58% van alle tokens. Een andere privé-wallen bevat 2,8 miljard tokens, terwijl Jasmy-ontwikkelaars 2,4 miljard tokens hebben. Zoals hieronder te zien is, heeft het aantal tokencontracten in Jasmy de laatste tijd vrij goed standgehouden.

Prijsvoorspelling Jasmy

JasmyCoin-grafiek door TradingView

Op de daily chart zien we dat de prijs van Jasmy de afgelopen weken in een sterke bullish trend zat. Het is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen. De Awesome Oscillator is boven het neutrale punt gekomen.

Jasmy heeft ook een klein patroon met dubbele top gevormd voor $0,0070. Bij prijsactie is dit patroon meestal een bearish teken. Daarom wordt meer voordeel alleen bevestigd als het token boven deze dubbele top komt. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijkste weerstandsniveau om naar te kijken $0,0084, het hoogste punt op 9 februari. Deze prijs ligt zo’n 26% boven het huidige niveau.