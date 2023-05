Flare integreert zijn API Portal op Google Cloud Marketplace

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Flare heeft zijn API-portal met succes geïntegreerd op Google Cloud Marketplace en heeft enkele van de eerste blockchain-API’s gelanceerd die beschikbaar zijn op Google Cloud Marketplace.

Na de API Portal-integratie hebben ontwikkelaars toegang tot blockchain-gegevens van Flare’s nodes en verbonden Chain-nodes met behulp van Google Cloud Marketplace. Ze kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om eenvoudige blockchain-transacties uit te voeren en up-to-date statussen te lezen.

Ondersteunde blockchain-API’s

Na de integratie ondersteunt Google Cloud Marketplace blockchain-API’s voor Algorand, BNB Smart Chain, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Flare, Litecoin, Songbird, XRP en alle andere blockchain-API’s die in de toekomst aan Flare’s API Portal worden toegevoegd.

Met Blockchain-API’s kunnen ontwikkelaars apps maken die transacties uitvoeren en on-chain-gegevens opvragen met betrekking tot de laatste status van de chain. De API’s bevrijden ontwikkelaars van de verplichting om hun eigen node te runnen voor elke blockchain waarmee ze willen communiceren. Dit is met name handig bij het maken van cross-chain-applicaties die gegevens uit meerdere ketens moeten opvragen.

Iedereen die Google Cloud gebruikt, heeft nu eenvoudig toegang tot alle Flare’s API Portal-ondersteunde API’s.

In een reactie op de integratie zei Josh Edwards, VP of Engineering van Flare:

“Een grotere beschikbaarheid van toonaangevende blockchain-API’s op platforms zoals Google Cloud Marketplace vermindert de belemmeringen voor deelname aan Web3. Het maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om te experimenteren met blockchain-technologie en de vele gebruiksscenario’s zonder last te hebben van hoge hardwarekosten en doorlopend onderhoud. Het opent ook de mogelijkheid voor grotere organisaties en partners om te experimenteren met een veilige, beveiligde en goedgekeurde set Web3 API’s. Als gevolg hiervan hebben ontwikkelaarsteams de flexibiliteit om applicaties te maken zonder infrastructuurhoofdpijn en kunnen ze zich concentreren op het maken en verzenden van geweldige producten.“

In wezen is Flare’s op EVM gebaseerde Layer 1 ontworpen om het nut van blockchain uit te breiden door gedecentraliseerde toegang te bieden tot gegevens met een hoge integriteit van andere blockchain- en Web2-bronnen. Als gevolg hiervan zal elke blockchain die is verbonden door Flare’s data- en interoperabiliteitsinfrastructuur uiteindelijk worden toegevoegd aan Google Cloud.