Prijs HBAR breekt door steun ondanks het laatste Hedera Hashgraph nieuws

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Hedera Hashgraph (HBAR) crashte naar het laagste niveau sinds 28 maart toen de recente uitverkoop heviger werd. HBAR is dit jaar met meer dan 41% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau, wat betekent dat het slechter presteerde dan belangrijke cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum.

Nieuwe afspraak bij Hedera

Het belangrijkste nieuws over Hedera Hashgraph van deze week is dat het platform een belangrijke afspraak heeft gemaakt omdat het de activiteiten en acceptatie bij bedrijven wil uitbreiden.

In een verklaring kondigden de ontwikkelaars aan dat ze Heran Shah hadden aangesteld als de nieuwe Executive Director, Global Business Development. Hij is een zeer ervaren professional, die eerder leiding gaf aan de verkoopactiviteiten van IBM.

Als onderdeel van zijn rol zal Shah de Hedera Foundation ook helpen bij het identificeren van nieuwe kansen in belangrijke technologische industrieën zoals Internet of Things (IoT), Blockchain en Artificial Intelligence (AI). In een verklaring zei de voorzitter van Hedera Association:

“We zijn ervan overtuigd dat Heran een aanwinst zal zijn voor THA en het bredere Hedera-ecosysteem. Heran is niet alleen gepassioneerd door het transformerende potentieel van ontwrichtende technologieën, maar brengt ook een onschatbare staat van dienst en ervaring met zich mee in de voorhoede van technologie bij IBM.”

Hedera Hashgraph is een blockchain-platform dat het mogelijk maakt om dApps te bouwen in alle branches. Het biedt meer geavanceerde functies dan Ethereum, dat het grootste marktaandeel in de sector heeft. Het project heeft bijvoorbeeld een snellere doorvoer en lage transactiekosten.

Hedera richt zich vooral op enterprise-ontwikkelaars, wat verklaart waarom de raad van bestuur bestaat uit de grootste bedrijven ter wereld, zoals Google, IBM, LG en Ubisoft. Enkele van de beste dApps in het ecosysteem zijn Heliswap, Hashport en SaucerSwap.

Hedera worstelt echter nog steeds om grip te krijgen in belangrijke industrieën zoals DeFi en NFT’s. Een snelle blik laat zien dat de totale waarde die in Hedera is vergrendeld, meer dan $57 miljoen bedraagt, waarmee het het 42e grootste platform in de branche is.

Prijsvoorspelling HBAR

HBAR-grafiek door TradingView

De prijs van HBAR maakte deze week een grote bearish beweging, ondanks de laatste afspraak. Toen de prijs daalde, bewoog de munt zich onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $0,058, waar het sinds maart verschillende keren steun heeft gevonden. Het heeft ook een patroon gevormd dat lijkt op een hoofd-schouderpatroon en is onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen gekomen.

De Awesome Oscillator en de MACD blijven onder het neutrale punt. Daarom is de kans groot dat Hedera zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $0,0500.