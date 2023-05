Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Filecoin (FIL) is de afgelopen weken onder druk komen te staan doordat de zorgen over het platform aanhouden. FIL zakte naar een dieptepunt van $5,26, ongeveer 44% onder het hoogste punt van dit jaar. Dus zal het laatste nieuws over Filecoin-cryptocurrency het token in beweging brengen?

Filecoin neemt het op tegen Amazon’s AWS

Filecoin heeft dit jaar twee belangrijk nieuws gehaald. De eerste was de lancering van de Filecoin Virtual Machine (FVM). FVM bestaat uit een combinatie van slimme contracten en aantoonbare opslag. Dit betekent dat ontwikkelaars nu dApps kunnen bouwen die gebruikmaken van de technologie van Filecoin.

Filecoin FVM wordt nu gebruikt door onder andere Sushi, Brave, Ocean Protocol en Spheron. Het grootste risico voor het netwerk is echter dat het wordt geconfronteerd met aanzienlijke concurrentie in de branche, waaronder spelers als Ethereum en Stacks.

Het meest recente nieuws over Filecoin is dat de ontwikkelaars zich nu richten op het verstoren van Amazon AWS en Microsoft Azure. Dat gebeurde met de lancering van Filecoin Web Services, een reeks computertechnologieën die bovenop Filecoin Network zijn gebouwd.

Daarom is het verschil tussen Filecoin Web Services en AWS en Azure dat het gebruik maakt van gedecentraliseerde technologieën. Gecentraliseerde entiteiten gebruiken de eigen enorme datacenters die zich over de hele wereld bevinden.

Het nieuwe product heeft verschillende kenmerken. Estuary bestaat uit Estuary Node dat eenvoudig te implementeren en te beheren is. Het biedt ook een gebruiksvriendelijke manier voor het bewaken en beheren van opslag. Het heeft ook de Delta Technology Stack met een reeks open-source tools voor het maken en beheren van Filecoin-opslag.

Filecoin Web Services staat voor zware uitdagingen die concurreren met de gecentraliseerde computerplatforms. Naast hun first-mover-voordeel betekent dit dat ze een hefboomeffect hebben. Bedrijven willen ook rekenen met bekende merken die meer functies en schaal hebben.

Prijsvoorspelling Filecoin

FIL-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de prijs van FIL de afgelopen dagen in een bearish trend zat. Het is onder de belangrijke steun op $6,60 gezakt, het hoogste punt in november vorig jaar. Het is onder de voortschrijdende gemiddelden van 25 dagen en 50 dagen gekomen, terwijl de Awesome Oscillator onder het neutrale punt is gekomen.

De MACD van Filecoin is de afgelopen dagen blijven dalen. Het blijft ook langs de onderkant van de stijgende trendlijn. Daarom zal de munt waarschijnlijk een bearish uitbraak hebben, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $4, wat ongeveer 4% onder het huidige niveau ligt.