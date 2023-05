De prijs van AltSignals (ASI) kan profiteren als Fed de cyclus van renteverhogingen beëindigt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Federal Reserve kwam woensdag met haar langverwachte rentebesluit. Daarin besloot de bank de rente met 0,25% te verhogen, zoals algemeen werd verwacht. Dit was de eerste keer dat de Amerikaanse rentetarieven in meer dan tien jaar boven de 5% uitkwamen.

De prijs van Bitcoin reageerde mild op het rentebesluit. De munt bleef in een consolidatiefase op $28.000, terwijl Amerikaanse aandelen zich terugtrokken nadat de Fed-voorzitter waarschuwde dat de bank niet had overwogen om later dit jaar de rentetarieven te pauzeren of te verlagen. Andere cryptocurrencies bleven relatief ongewijzigd. Wat betekent deze beslissing voor Bitcoin en AltSignals (ASI)?

Het rentebesluit van de Federal Reserve

Het besluit van de Federal Reserve van woensdag was in overeenstemming met wat ik in dit artikel had geschreven. De enige verandering was dat de renteverhoging unaniem was ondanks de ineenstorting van First Republic Bank deze week. Andere regionale banken zoals PacWest en Western Alliance staan ook op instorten.

Er zijn echter redenen om hoopvol te zijn dat de Fed nu aan het einde van de cyclus van renteverhogingen is gekomen. Ten eerste staat de bank nu onder druk van een team progressieve politici die vinden dat de bank wil leiden tot ontslagen in de economie. Ze voerden aan dat de inflatie zal blijven dalen, zelfs als de Fed besluit haar verhogingen te onderbreken. Tgey betwijfelde ook of renteverhogingen de inflatie-uitdagingen voor de economie zullen oplossen.

Ten tweede wil de Fed niet nog meer dingen kapot maken in de economie nu de regionale bank- en commerciële vastgoedsectoren op het punt staan te mislukken.

Ten derde probeerde de Fed irrationele uitbundigheid op de financiële markt te voorkomen door een beetje agressief te klinken. Als Powell mild had geklonken, hadden we een terugkeer gezien van het pandemische tijdperk, waarin investeerders alles kochten. Onlangs hebben we handelaren belangrijke meme-munten zien pompen, zoals Soi en Pepe Coin.

Wat de beslissing betekent voor crypto

Daarom zullen cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum het goed doen na het laatste rentebesluit van de Federal Reserve.

De belangrijkste reden is dat de Fed nu aan het einde van de cyclus is gekomen. Aangezien het een nieuw normaal omarmt, zouden we de marktomstandigheden de komende maanden kunnen zien veranderen. Historisch gezien doet Bitcoin het meestal goed als de Fed mild is.

De andere reden is dat de banksector nog steeds in de problemen zit, wat zal leiden tot een grotere vraag naar belangrijke veilige havens zoals goud en Bitcoin. BTC is dit jaar naar voren gekomen als een betere haven dan goud, met een stijging van meer dan 80%. Daarom zouden we, als de condities goed zijn, de prijs van BTC kunnen zien stijgen.

Verder zijn er uitdagingen in de commerciële vastgoedsector, zoals ik in dit rapport schreef . Kantoorgebouwen in belangrijke steden zoals New York en San Francisco ondergaan een van hun ergste contracties in de moderne tijd nu de vraag afneemt. Deze uitdagingen zouden de Fed ook kunnen dwingen haar koers te wijzigen.

Waarom AltSignals (ASI) een goede koop is

Altsignalen zal profiteren van deze verschuiving op de financiële markt. Om te beginnen is AltSignals een bedrijf dat bruikbare signalen levert aan duizenden handelaren van over de hele wereld.

Het zeer winstgevende platform werkt nu aan het verhogen van de efficiëntie met behulp van de blockchain en kunstmatige intelligentie technologieën. Het doel is om deze technologie te gebruiken om het platform nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker te maken, zoals je kunt lezen in de whitepaper.

AltSignals heeft nu meer dan $696.000 opgehaald in de eerste fase van de tokenverkoop. De ontwikkelaars hopen in deze fase meer dan $1 miljoen op te halen. Hierna wordt de prijs van elk token ingesteld om te springen wanneer het token naar de tweede fase gaat.

Zoals we bij Metacade hebben gezien, zullen de ontwikkelaars het AltSignals-token vervolgens vermelden in sleuteluitwisselingen, te beginnen met Uniswap. Ze zullen het vervolgens vermelden in andere gecentraliseerde beurzen zoals BitMart, Binance en Huobi, waardoor het token waarschijnlijk veel hoger zal worden.

De notering van AltSignals vindt plaats op een moment dat de Fed haar rentetarieven heeft gepauzeerd. Hierdoor bestaat de kans dat de token stijgt, waardoor het verstandig is om op het huidige niveau te kopen. In feite zijn de meest recent vermelde tokens zoals Arbitrum, Sui, Metacade en Pepe allemaal sterk gestegen.

Investeren in alle tokens, inclusief ASI, is echter riskant, wat betekent dat je je geld verstandig moet toewijzen. Je moet voorkomen dat je al je geld alleen maar in AltSignals investeert. In plaats daarvan is het belangrijk om een klein deel van het geld opzij zetten dat je je kunt veroorloven te verliezen. Je kunt AltSignals-tokens hier kopen.