Prijsvoorspelling Metacade: bears bedreigen MCADE te midden van winstnemingen

De prijs van Metacade (MCADE) bereikte woensdag zijn hoogste punt ooit boven $0,045. Hierbij werd de waarde van het token steeds hoger naarmate de koopdruk toenam voorafgaand aan de notering op de wereldwijde crypto-uitwisseling MEXC Global.

Hoewel de vooruitzichten voor MCADE optimistisch blijven te midden van verschillende prijsfactoren, heeft het token een deel van de winst sinds de ATH ingeperkt. Hoewel de prijs van Metacade met meer dan 113% is gestegen in termen van winst sinds het debuut op crypto-uitwisselingen in april, wordt het momenteel verhandeld op $0,030 na het laten vallen van dubbele cijfers in de afgelopen 24 uur.

Notering op MEXC betekent dat Metacade belangrijke mijlpalen blijft halen

Metacade is een van de grootste play-to-earn-projecten in de GameFi-ruimte en de notering op MEXC, een top 15 wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling en -marktplaats, is een hoogtepunt van het vertrouwen dat de markt in het project heeft.

MEXC heeft meer dan 6 miljoen gebruikers in 200 landen en de vermelding van MCADE zal het token een grote zichtbaarheid op de markt geven en bijdragen aan de liquiditeit ervan. Dit komt een paar weken nadat Metacade op Uniswap, ‘s werelds grootste DEX-platform, en op BitMart is genoteerd.

Marktexperts erkennen dat Bitcoin zich in de vroege stadia van een nieuwe bull-cyclus bevindt. Dit betekent dat Metacade op de toonaangevende beurzen en handelsplatforms de vraag naar zijn GameFi-token kan stimuleren.

Andere mijlpalen kunnen binnenkort worden bereikt, waaronder de lancering van Metacade Lite, de app-UX van de speelhal. Gebruikers zullen een vroege ervaring hebben met zowel Web2- als Web3-games op het platform, waarmee Metacade’s doel wordt bereikt om gamers, ontwikkelaars en liefhebbers samen te brengen via de ultieme Web3-gaminghub.

Partnerschappen met spelers uit de industrie gaan ook verder dan uitwisselingen, waarbij game-ontwikkelaars en studio’s een belangrijk onderdeel zijn van de ecosysteemdoelen voor het team van Metacade.

Prijs van Metacade te midden van macro-economische gebeurtenissen en nieuws

Cryptocurrencies stegen woensdag na het laatste macro-economische nieuws uit de VS, met name over de renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve en het commentaar van voorzitter Jerome Powell. Nu de rente van de centrale bank tussen de 5,00 en 5,25% ligt, was de belangrijkste conclusie van de laatste Fed-vergadering het nieuws dat de wandelcyclus mogelijk ten einde loopt.

De zich ontvouwende bankencrisis is ook een factor waarmee u rekening moet houden als u naar een Metacade-prijsvoorspelling voor 2023 en daarna kijkt. Dit komt omdat chaos in de sector, in combinatie met de verzwakking van de Amerikaanse dollar (USD), de vooruitzichten van Bitcoin als veilige haven zou kunnen versterken.

Dat sentiment heeft crypto eerder doen vliegen, met BTC die zijn hoogste punt ooit bereikt rond $69.000 en altcoins die naar nieuwe pieken stijgen.

Prijsvoorspelling Metacade: wat zijn de vooruitzichten voor MCADE?

MCADE’s doorbraak van handel tussen $0,022 en $0,026 zorgde ervoor dat het deze week naar zijn hoogste punt ooit boven $0,045 steeg. Bij deals met winstoogmerk zijn de winsten echter verdampt toen de lokale top voor MCADE/USD werd gevormd.

Op de 4-uurgrafiek brak de prijs onder de 50 SMA voordat bulls probeerden de neerwaartse actie die de prijzen binnen het bovengenoemde bereik dreigt te brengen, te stoppen. Terwijl de 4-uurs RSI op 43 staat, suggereert de schuine vooruitzichten in combinatie met de bearish crossover voor de MACD-indicator dat verkopers momenteel de touwtjes in handen hebben.

Grafiek Metacade prijs. Bron: TradingView

Het prijsperspectief op korte termijn voor Metacade is er daarom een waarin kopers boven het voortschrijdend gemiddelde en de vorige weerstands-gedraaide ondersteuningslijn moeten blijven. Als de neerwaartse druk groter wordt, zoals gesuggereerd door de technische indicatoren, is het mogelijk dat de bears $0,022 opnieuw bezoeken.

Als de Metacade-prijs boven de belangrijkste ondersteuningsniveaus blijft en de macro-omgeving een nieuwe crypto-piek bevordert, zou MCADE/USD waarschijnlijk kunnen proberen het gebied van $0,04 terug te winnen. Daarnaast is het mogelijk dat het token de komende maanden boven de $0,1 wordt verhandeld.

Doelstellingen tussen $0,5 en $1 eind 2023 of in de eerste helft van 2024 zouden dan op tafel kunnen liggen als investeerders die hun portefeuilles willen diversifiëren, zich in het project kopen. De belangrijkste katalysator hier zal de unieke benadering van Metacade van blockchain-gaming zijn.