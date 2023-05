SCHD ETF aandelen: thuisbasis van giftige bedrijven die dividenden zouden kunnen verlagen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het aandeel Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) stortte in bij beleggers die zich concentreerden op het instorten van banken en de gematigd agressieve verklaring van de Federal Reserve. De koers van het aandeel SCHD daalde tot een dieptepunt van $69,40, het laagste punt sinds 17 maart. In totaal is het fonds met meer dan 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar, wat betekent dat het zich nu in een correctiezone bevindt.

Schwab US Dividend Equity ETF heeft giftige activa

De belangrijkste thema’s op de financiële markt deze week waren de ineenstorting van regionale banken en de relatief agressieve verklaring van de Fed. Deze gebeurtenissen hadden een directe impact op de SCHD, een van de bekendste ETF’s ter wereld.

Zo leidde de ineenstorting van First Republic Bank maandag tot besmettingsgevaar in de bankensector. Zoals ik in dit artikel schreef maandag zijn er zorgen dat andere banken zoals Comerica, Zions, Western Alliance en PacWest ook zouden kunnen instorten. Als gevolg hiervan is de KRE ETF de afgelopen vijf dagen met meer dan 14% gedaald.

De ineenstorting van deze banken heeft een impact op het aandeel van SCHD, aangezien het een belang heeft in verschillende regionale banken. Het heeft kleinere belangen in banken zoals M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial en Synovus Financial. Comerica en Zions behoren tot de topbanken die risico lopen en zouden binnenkort failliet kunnen gaan. De regionale banken die blijven, zullen waarschijnlijk gedwongen worden hun dividenden te verlagen.

De andere reden waarom de SCHD ETF risico loopt, is zijn belang in Paramount Global. De aandelenkoers van Paramount dook donderdag met meer dan 25% nadat het bedrijf zijn dividend verlaagde. Dit is een belangrijk onderdeel voor SCHD, aangezien de ETF meestal wordt gekocht vanwege de dividenden.

Verder is SCHD eigenaar van Chevron en Valero Energy, die naar verwachting een lager rendement zullen hebben naarmate de olie- en gasprijzen crashen.

Prognose SCHD ETF aandelen

SCHD-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de Schwab Dividend Equity ETF de laatste tijd een sterke uitverkoop heeft gezien. Het heeft nu het belangrijke ondersteuningsniveau getest op $69,46, het laagste niveau van 15 maart. Het blijft onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden en het 61,8% Fibonacci-retracementniveau. Oscillatoren zijn blijven vallen. Daarom is het pad van de minste weerstand voor de ETF verder omlaag, waarbij de volgende belangrijke ondersteuning $60 is.