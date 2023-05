Bitcoin prijs kan dalingen voor risicovolle activa versnellen, zegt senior macrostrateeg

Bitcoin handelt net onder de $28.000 na een nieuwe afwijzing in de buurt van het belangrijkste technische niveau van $30.000. Aandelenfutures waren maandag grotendeels gedempt voorafgaand aan een week die waarschijnlijk zal worden onderbroken door beweging in verband met reactie op kerninflatiegegevens.

Terwijl analisten grote bullish prijsvoorspellingen blijven doen voor BTC, zoals Invezz hier schrijft, hebben de huidige marktvooruitzichten sommige waarnemers die wijzen op mogelijke terugval in de markt voor risicovolle activa – en Bitcoin zou deze verliezen kunnen versnellen.

De reden van de daling van Bitcoin kan ervoor zorgen dat risicoactiva lager worden

Volgens Mike McGlone, een senior macrostrateeg voor Bloomberg Intelligence, zegt de benchmark-cryptocurrency aandelen en andere risicovolle activa naar beneden kunnen leiden. Zijn perspectief is dat dit waarschijnlijk het geval zal zijn als de markt verdere katalysatoren ziet voor neerwaartse actie.

De grondstoffenstrateeg merkte maandag in een tweet op:

“Als het ergste niet voorbij is voor risicovolle activa, kan Bitcoin de weg naar beneden leiden. Tijdens de wereldwijde financiële crisis daalde de Nasdaq 100 met ongeveer 55% ten opzichte van de daling van ongeveer 35% van eind 2021 tot december, waardoor de verwachtingen voor een zachte landing sindsdien zijn afgenomen. Als dat alles is voor de aandelenbearmarkt, is het waarschijnlijk vergelijkbaar voor Bitcoin en crypto’s. Maar Bitcoin is in 2023 met ongeveer 70% gestegen tot 2 mei versus 20% voor de aandelenindex, en dat kunnen bounces zijn binnen bredere bearmarkten.“

De analist van Bloomberg zegt dat de Amerikaanse Federal Reserve in mei nog steeds aan het verkrappen is. Dat is nadat de Fed de rente met 25 basispunten had verhoogd. Hoewel de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, zinspeelde op een mogelijke rentepauze, gelooft McGlone dat de centrale bank “meer geneigd zou kunnen zijn om op koers te blijven”.

If the worst isn't over for risk assets, #Bitcoin may lead the way lower. pic.twitter.com/UlEVjCEKwr — Mike McGlone (@mikemcglone11) May 8, 2023

Hoewel consensus voor een zachte landing nu kan worden ingeprijsd, suggereert de analist dat de Fed de trend misschien moet voortzetten om de inflatie te helpen – tenzij risicoactiva – wat in dit geval implicaties zou hebben voor Bitcoin en andere risicovolle activa. Ondertussen wijst de analist ook op de stijgende correlatie tussen Bitcoin en Nasdaq.

Momenteel hebben de activa een correlatie van 0,42, wat bijna het hoogste punt ooit is, aangezien de liquiditeitspomp die de markten tijdens de pandemie omhoog stuwde, afneemt. Als de voorspelling van McGlone werkelijkheid zou worden, zou de prijs van BTC zich kunnen terugtrekken om zones te ondersteunen die waarschijnlijk een hertest van $25.000 of lager bevatten. Het gebied van $20.000 blijft op lange termijn de psychologische ondersteuning.