De aandelenkoers van Berkshire Hathaway zal stijgen, maar er zijn 2 belangrijke risico's

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) heeft het de afgelopen tien jaar relatief goed gedaan. De aandelen zijn in deze periode met 190% gestegen in vergelijking met de S&P 500-index die met meer dan 150% is gestegen.

Is Berkshire Hathaway een goede koop?

Berkshire Hathaway haalde de krantenkoppen tijdens het weekend nadat het bedrijf zijn financiële resultaten bekendmaakte en zijn nauwlettend gevolgde jaarlijkse vergadering hield. Tijdens de jaarvergadering was er een aantal belangrijke nieuwtjes.

Ten eerste kondigde het bedrijf aan dat het zijn aandelen zal blijven inkopen, aangezien het tijdens het kwartaal geen grote investeringen heeft gedaan. Het bedrijf kocht in het eerste kwartaal aandelen ter waarde van meer dan $4,4 miljard, nadat het in hetzelfde kwartaal in 2022 voor $2,6 miljard aandelen had teruggekocht. In totaal heeft Berkshire zijn uitstaande aandelen teruggebracht tot 1,47 miljoen ten opzichte van het hoogtepunt in 2019 van 1,67 miljoen.

Ten tweede toonden de financiële gegevens van het bedrijf aan dat het bedrijfsresultaat uit verzekeringen $911 miljoen bedroeg, terwijl het investeringsinkomen $1,97 miljard bedroeg. BNSF, de winst van de gigant bedroeg $1,25 miljard, terwijl het gecontroleerde inkomen licht steeg tot $3,07 miljard. Het inkomen van niet-gecontroleerde bedrijven bedroeg meer dan $568 miljoen.

Ten derde bevestigde Warren Buffett dat Greg Abel de volgende CEO wordt. Verder bevestigde het bedrijf ook dat het niet geïnteresseerd was in de overname van Occidental, een olie- en gasbedrijf dat het eerder had opgebouwd.

Berkshire Hathaway is een goede investering in een periode van onrust op de markt. Ten eerste heeft het geen positie in de banksector, die recent zeer kwetsbaar is geworden. Het bedrijf profiteert ook van de stijgende rente, die zijn verzekeringsactiviteiten beïnvloedt. Hoge rentetarieven zorgen ook voor gratis winst, omdat het bedrijf meer dan $130 miljard aan contanten heeft.

Toch is het grootste risico voor Berkshire de concentratie in Apple, dat ongeveer 151 miljard dollar bezit. Hoewel Apple een goed bedrijf is met groeiende dividenden, denk ik dat deze concentratie zorgelijk is. Verder bezit het bedrijf voor miljarden dollars aan Chevron en Occidental in een tijd dat de prijzen voor ruwe olie terugliepen, zoals ik hier schreef.

Voorspelling van de aandelenkoers van Berkshire Hathaway

De vieruurgrafiek laat zien dat de koers van het aandeel BRK de afgelopen weken in een sterke bullish trend verkeerde. Het aandeel slaagde erin om boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op $321,15, het hoogste punt op 11 januari. Het heeft dit niveau nu opnieuw getest.

De aandelen blijven boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $350.