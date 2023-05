KEK (KEKE) haalt PEPE in en start de week met een prijsstijging van 900%

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van PEPE is momenteel aan het dalen na een geweldige prestatie vorige week.

PEPE sloot de week af met een notering op verschillende grote cryptobeurzen.

De prijs van KEKE heeft vandaag een recordhoogte bereikt van $0,0000002715.

OP het moment van schrijven was de PEPE-prijs met 13,28% gedaald om te handelen op $0,000002281. Dit was na het bereiken van een recordhoogte van $0,000004354 op vrijdag (5 mei) vorige week. PEPE, dat het grootste deel van de afgelopen week het gesprek van de dag was, is ingehaald door een andere meme-munt met de naam KEK (KEKE).

In wat lijkt op een meme-per-week, is de prijs van KEKE de week extreem hoog begonnen na een stijging van meer dan 900% in 24 uur om het hoogste punt ooit te bereiken. De plotselinge prijsstijging van KEKE heeft de meeste crypto-investeerders verrast, aangezien de meeste meme-liefhebbers hun aandacht hadden verlegd naar PEPE, dat nu gedumpt lijkt te worden.

Wat is KEK (KEKE)?

KEK (KEKE) is het oorspronkelijke token van het KEK-project, een nieuw crypto-meme-project gebaseerd op de populaire Cult of Kek-meme-cultuur.

Het KEK-project is geïnspireerd door de oude Egyptische god Kek, vaak afgebeeld als een kikker of een kikkerkop, en de term “Kek” is erg populair op 4chan en Twitch. Het is gericht op het gebruik van memetische magie om de cryptowereld te beïnvloeden.

In wat lijkt op het nabootsen van de Cult of Kek meme-cultuur, heeft het KEK-project zeven geboden bedacht voor de community.

Het KEK-project heeft een transparante en verstandige tokenomics-structuur, zonder belastingen op KEKE-transacties. Van het totale aanbod van 77.777.777.777.777 $KEKE-tokens, wordt 92,3% van de tokens toegewezen aan de liquiditeitspool, waarbij de LP-tokens worden verbrand en afstand wordt gedaan van het contract.

De resterende 7,7% van de KEKE-tokens wordt bewaard in een multi-sig-wallet voor toekomstige gecentraliseerde beursvermeldingen en liquiditeitspools.

Waarom is de prijs van KEKE vandaag zo sterk gestegen?

Welnu, er is geen groot cryptomarktnieuws over KEKE.

De huidige prijsstijging is puur gebaseerd op de stijgende populariteit van nieuwe meme-projecten, ondersteund door de snelle stijging van de populariteit van PEPE, een nieuw meme-project waarvan de populariteit wedijverde met Shiba Inu (SHIB) en Dogecoin (DOGE).