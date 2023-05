Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Solana (SOL/USD) zakte terug naar het laagste punt sinds 27 april, omdat de zorgen over de congestie van Bitcoin en Ethereum aanhielden. De munt dook naar een dieptepunt van $21, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $27,13.

Congestie van Bitcoin en Ethereum

Het grootste nieuwsbericht over cryptocurrency op maandag was dat de congestie tussen Bitcoin en Ethereum aanhield. Als gevolg hiervan kondigde Binance aan dat het de opnames van Bitcoin tijdelijk had onderbroken terwijl het team de situatie aanpakte.

De netwerkkosten van Bitcoin zijn daarom enorm gestegen. On-chain-gegevens laten zien dat de totale kosten in Bitcoin zijn gestegen tot 6,13 BTC. Inclusief subsidies zijn de vergoedingen gestegen tot 12,38 BTC. Het is onduidelijk waarom dit is gebeurd. Gegevens van Binance toonden echter aan dat de grootste opname van Bitcoin ooit in het weekend plaatsvond.

Een houder van BTC trok 162.000 BTC terug ter waarde van meer dan $4,5 miljard. Ondertussen laten gegevens verzameld door DeFi Llama zien dat Binance in de afgelopen 24 uur een uitstroom had van meer dan $293 miljoen.

Al deze ontwikkelingen zijn positief voor Solana, een blockchain die bekend staat om zijn snelheid en lage transactiekosten. Terwijl Bitcoin meer dan 400.000 transacties heeft en Ethereum meer dan 200.000 transacties in behandeling heeft, heeft Solana er nul. Dit zou een positieve katalysator kunnen zijn voor de prijs van Solana naarmate de vraag stijgt.

Ondertussen is de totale waarde vergrendeld (TVL) in Solana de afgelopen maanden terug gekropen. Het staat op 47 miljoen SOL, het hoogste punt sinds december. Het begon het jaar op 25 miljoen SOL. Dit gebeurde toen het aantal actieve gebruikers steeg tot meer dan 200.000, wat hoger was dan het laagste punt van het jaar tot nu toe van ongeveer 100.000.

Prijsvoorspelling Solana

SOL-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de prijs van SOL het momentum van een paar maanden geleden heeft verloren. Het is al meer dan 20% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in maart. Dit betekent dat het in een bearmarkt is beland. De munt is onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gekomen.

Solana heeft met name de stijgende trendlijn opnieuw getest die de laagste niveaus sinds 15 maart met elkaar verbindt. De prijs van Solana heeft ook een patroon van kop en schouders gevormd. Daarom blijven de vooruitzichten vanuit technisch perspectief een beetje bearish, met de volgende belangrijke ondersteuning om naar te kijken op $20. Een beweging boven de rechterschouder voor $23 zal de bearish weergave ongeldig maken.