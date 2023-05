Metacade (MCADE) trekt zich terug met 40%: tijd om te kopen?

May 9, 2023

op May 9, 2023

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van MCADE, de eigen cryptocurrency van Metacade, is de afgelopen dagen gedaald vanaf een recordhoogte van $0,04569.

Op het moment van schrijven was MCADE 39,49% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit en leek het nog steeds een sterke bearmarkt te zijn, aangezien het de afgelopen 24 uur met 14,12% is gedaald.

Is het tijd om MCADE te kopen?

Crypto-investeerders profiteerden van de recente prijsstijging van MCADE, die gedeeltelijk werd ondersteund door de notering van MCADE op MEXC Global en BitMart. De stijging bewees dat MCADE een token is om naar te kijken, aangezien de stijging slechts een paar weken na het einde van de presale van Metacade plaatsvond.

Hoewel cryptocurrencies volatiele activa zijn en investeringsrisico’s met zich meebrengen, komt het erop neer dat elke investering belegt wanneer de prijs laag is en verkoopt wanneer de prijs stijgt. Het enige probleem is om te bepalen of een activum zijn bodem heeft bereikt.

In het geval van MCADE kan het moeilijk zijn om te bepalen of het de bodem heeft bereikt, aangezien het over beperkte historische prijsgegevens beschikt. Desalniettemin wordt het 20% boven de presale prijs verhandeld; wat betekent dat degenen die toen hebben geïnvesteerd een ROI van 20% genieten.

Waarom valt Metacade op tussen metaverse cryptoprojecten?

Ten eerste vinkt het Metacade project het selectievakje van het legitieme project aan, aangezien het zijn native token al heeft gelanceerd en verschillende noteringen op crypto-uitwisselingen heeft behaald. Het project profiteert van de stijgende populariteit van GameFi- en Metaverse-projecten en wordt in 2023 een van de meest populaire cryptoprojecten.

Het MCADE-token is, net als het Metacade-platform, enorm populair geworden onder crypto-investeerders, cryptohandelaren en ontwikkelaars en investeerders van blockchain-games. Alleen al het feit dat crypto-investeerders in groten getale kwamen opdagen om het MCADE-token te kopen tijdens de presale, toont aan dat investeerders vertrouwen hebben in het hele Metacade-project.

Degenen die aan het begin van de Metacade-voorverkoop in de MCADE hebben geïnvesteerd, tellen winst. Het MCADE-token is met meer dan 225% gestegen sinds de BETA presale fase.

Het belangrijkste is dat MCADE-houders nu het token kunnen verhandelen op gecentraliseerde beurzen zoals MEXC Global en BirMart. Ze kunnen ook deelnemen aan Metacade staking op Uniswap, dat onmiddellijk werd geopend nadat het token op Uniswap was genoteerd. De staking heeft een AAR van 40%.

Wat nu voor het Metacade project?

Behalve dat het op drie crypto-uitwisselingen staat, heeft Metacade ook het eerste partnerschap binnen. Het project is onlangs een partnerschap aangegaan met Metastudio, een revolutionair gamingbedrijf dat zich richt op het leveren van spannende, avant-gardistische en frisse mobiele games aan Metacade.

In de toekomst schetst de whitepaper van Metacade dat Metacade naar verwachting verdere gecentraliseerde beursvermeldingen zal krijgen, meer partnerschappen voor play-to-earn (P2E)-projecten zal toevoegen, meer weggeefacties en competities voor gaming communities zal lanceren en een universele online hangout zal lanceren voor alles wat met GameFi te maken heeft. P2E in het tweede kwartaal van 2023.

Als het project alle mijlpalen in de whitepaper met succes zou behalen, zou de prijs van MCADE, het utility-token op Metacade, hoogstwaarschijnlijk voor het einde van 2023 omhoogschieten naar $1.