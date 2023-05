Geld opslaan bij banken is een vergissing, zegt Michael Saylor

Michael Saylor, de mede-oprichter en uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, heeft zijn mening gegeven over de onrust in de banksector.

In een interview met Valuetainment zei Saylor dat het tegenwoordig een vergissing is om geld bij banken op te slaan. Hij merkte op dat de banken “stelen” van hun klanten. Saylor, wiens MicroStrategy de grootste houder van Bitcoin is onder beursgenoteerde bedrijven, is van mening dat mensen het vertrouwen in banken, papieren valuta en de regeringen aan het verliezen zijn.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

‘Als je geld probeert te gebruiken waarvoor banken nodig zijn, kun je de banken toch niet vertrouwen? U kunt de banken in Afrika, Zuid-Amerika en het grootste deel van Azië zeker niet vertrouwen. Vroeger dachten Amerikanen dat ze Amerikaanse banken konden vertrouwen, nu beseffen ze dat ze Amerikaanse banken niet kunnen vertrouwen. Dus de eerste orde-impact van de bankencrisis is dat mensen denken “misschien gaat het geld dat ik op de bank had weg en dus zou ik het op een bank in cyberspace moeten stoppen die niet wordt gecontroleerd door de overheid of door de bankiers” en dat is Bitcoin.”

Je kunt Bitcoin vertrouwen, zegt Saylor

Volgens Saylor is de waarschijnlijke oplossing waar de regering tijdens de bankencrisis naar zou kunnen kijken, meer dollars drukken. Dit, merkt hij op, kan er alleen maar toe leiden dat de monetaire inflatie met 10%, 15% of zelfs 20% stijgt. Het is de reden waarom papieren valuta’s zoals de Zimbabwaanse dollar crashten en “naar een stuiver gaan”.

Saylor is een van de grootste voorstanders van Bitcoin en hij herhaalde de sterke punten van de vlaggenschip-cryptocurrency, evenals het feit dat het niet kan worden gecontroleerd door de overheid of meer kan worden gedrukt als de reden waarom het beter is dan fiat-valuta’s, of olie of land.

“Je kunt Bitcoin vertrouwen omdat je je eigen activa kunt bewaren, je kunt je eigen node runnen en uiteindelijk kunnen de Chinezen het niet afsluiten, zelfs als ze het willen sluiten. Als de Russen het willen sluiten, kunnen ze dat niet; als een natiestaat het wil sluiten, kunnen ze dat niet.”

In de afgelopen drie maanden zijn drie van de vier grootste Amerikaanse banken failliet gegaan – er was de Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank. De vooruitzichten voor de sector zijn dat de zaken van kwaad tot erger kunnen gaan, waarbij de bancaire onrust waarschijnlijk dieper zal zijn dan tijdens de financiële crisis van 2008.

Je verliest 99% van de waarde in Amerikaanse dollars

Over wat het een vergissing maakt om geld op de bank te zetten, wijst Saylor op het slechtste geld ter wereld van vandaag. Hij zegt dat terwijl “geld een waardeopslag is”, de meerdere geldsoorten wereldwijd “niet gelijk zijn gemaakt”.

In de forexsector zijn de Argentijnse peso’s, Venezolaanse bolivars en Zimbabwaanse dollars de slechtste categorie. Saylor zegt dat zelfs de Nigeriaanse naira zwak geld is, zoals blijkt uit de officiële inflatiecijfers in deze landen, en door geld op de banken te bewaren, gaat de waarde pas over een paar jaar verloren.

De Argentijnse peso, die dit jaar met 50% is gedaald, heeft bijvoorbeeld te maken met een inflatie van 105%. Dit betekent dat als je geld op de bank hebt, je binnen 10 jaar alles aan inflatie zou verliezen. In Venezuela zou dat in slechts 36 maanden zijn. Het is overal hetzelfde, zelfs met de zogenaamde sterkste valuta ter wereld – de Amerikaanse dollar.

“Het enige verschil tussen de Amerikaanse dollar en de peso is dat terwijl het 20 jaar duurt om het fortuin van je familie in de peso te verliezen, het ongeveer 90 jaar duurt om het fortuin van je familie in de dollar te verliezen. Mijn huis in Miami Beach kostte in 1930 $100.000 – het werd een paar jaar geleden geschat op $46 miljoen. Reken maar uit; het is op weg om $100 miljoen waard te worden, wat betekent dat de Amerikaanse dollar in 100 jaar 99,9% van zijn waarde zal hebben verloren.“

Als mensen in de VS momenteel geld op de bank aanhouden, verliezen mensen er elk jaar 7% van, en dat kan oplopen tot 15% in een slecht jaar. Papiergeld is enorm gedevalueerd en zelfs goud dat oké was, is dat nu niet meer.

Volgens de baas van MicroStrategy is Bitcoin ‘s werelds sterkste geld, aangezien niemand er meer van kan drukken met BTC absoluut afgetopt op 21 miljoen. De cryptocurrency is ook wereldwijd geld dat “geen enkele regering kan verbieden” of opblazen, merkte hij op terwijl hij het eerdere sentiment herhaalde dat Bitcoin ‘s werelds meest transformerende kracht is.

Saylor zegt dat Warren Buffett, het Orakel van Omaha, dit weet. Miljardair zakenman en vice-voorzitter van Berkshire Hathaway Charlie Munger weet dit ook, voegde hij eraan toe.