De prijs van Metacade (MCADE) is de afgelopen dagen redelijk goed gebleven, omdat investeerders zich concentreerden op de aankomende game-ontwikkeling. Het token werd woensdag verhandeld op $0,03, een paar punten lager dan het hoogste punt ooit van $0,0456.

Metacade-game-ontwikkeling

Metacade is een opkomend platform dat ernaar streeft de beste speler in de GameFi-industrie te worden. Het is een door de community aangestuurd platform dat lessen trekt uit andere platforms zoals Axie Infinity en Sandbox. Het doel is om deze lessen te gebruiken om een beter spelplatform te bouwen dat mainstream zal worden.

Metacade heeft onlangs het token-verkoopevenement afgerond, waarbij de ontwikkelaars meer dan $16 miljoen hebben opgehaald. Dit maakte het tot een van de meest succesvolle tokenverkoopevenementen van dit jaar. Sindsdien is Metacade opgenomen in verschillende beurzen zoals BitMart en Mexc, zoals we hier schreven. Vroege investeerders hebben uitstekende rendementen gezien, waarbij de prijs van MCADE met meer dan 200% is gestegen.

Het moeilijke deel breekt nu aan voor Metacade-ontwikkelaars, terwijl ze naar de volgende ontwikkelingsfase gaan. Analisten zijn van mening dat dit de fase is die het ecosysteem zal maken of breken, aangezien de game van goede kwaliteit moet zijn. Het moet ook de hiaten aanpakken die bestonden in eerdere spelplatforms zoals Sandbox.

Volgens de whitepaper van Metacade zal het ontwikkelingsproces van de game in het tweede kwartaal beginnen. Andere belangrijke gebeurtenissen die dit kwartaal worden verwacht, zijn verdere CEX-noteringen, de lancering van de universele hangout en de lancering van het DAO-basismodel. In het derde kwartaal zullen de ontwikkelaars de klassieke arcade-lancering lanceren, externe games laten groeien en Metacade-toernooien creëren.

Als onderdeel van deze ontwikkeling werkt Metacade samen met MetaStudio, een bedrijf dat metaverse projecten ontwikkelt. Door de jaren heen heeft het geholpen bij het bouwen van games als Shrek en How to Train Your Dragon. De twee partijen hielden dinsdag een AMA-sessie waarin ze spraken over het spel en het proces om het te bouwen.

Prijsvoorspelling Metacade

De prijs van MCADE daalde deze week. Deze daling liep synchroon met de prestaties van Bitcoin, die te kampen had met aanzienlijke congestie en hoge kosten. Als gevolg hiervan besloot Binance, de grootste beurs ter wereld, om BTC-transacties op te schorten. Nu is de prijs van Bitcoin gestabiliseerd naarmate de congestie afneemt.

Hetzelfde geldt voor Metacade, waarvan de prijs is gestegen van een dieptepunt van $0,025 op 5 mei naar de huidige $0,03. Op de twee-uurgrafiek blijft Metacade iets boven de stijgende trendlijn die in blauw wordt weergegeven. De MACD probeert boven het neutrale punt te komen terwijl de munt probeert de voortschrijdende gemiddelden over 25 periodes te overschrijden.

Het is ook verplaatst naar het 50% Fibonacci Retracement-niveau. Daarom is de kans groot dat de prijs van Metacade snel zal herstellen als kopers zich richten op het hoogste punt ooit van $0,045. Deze doelstelling ligt ongeveer 61% boven het huidige niveau.

Een daling onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $0,025 zal de bullish view echter ongeldig maken, omdat dit aangeeft dat er nog meer verkopers op de markt zijn.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Metacade?

Metacade heeft de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt. De belangrijkste was de symbolische verkoop, die meer dan $16 miljoen opleverde. Verder is Metacade nu genoteerd op verschillende beurzen en op populaire platforms zoals CoinMarketCap en CoinGecko.

Hoewel dit grote evenementen zijn, zal het succes van Metacade uit de game zelf komen. Het hangt af van de kwaliteit van het spel en hoe interessant het is. Het succes zal ook afhangen van de betalingen aan spelers en de lancering van extra spellen en evenementen. Als investering denk ik dat het een goed idee kan zijn om wat geld toe te wijzen aan MCADE. Zoals bij alle cryptocurrencies, moet je geen geld beleggen dat je niet kunt missen. Je moet ook de potentiële volatiliteit begrijpen wanneer je in het token investeert.