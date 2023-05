Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Pi Network is een van de meest actieve spelers in de blockchain-industrie. De ontwikkelaars bouwen een cryptocurrency bekend als Pi Coin, waarvan ze hopen dat het het meest populaire alternatief voor fiat-valuta’s zal worden. Tegelijkertijd bouwen honderden ontwikkelaars apps voor het Pi Network-ecosysteem.

Bitcoin-congestie en de behoefte aan een alternatief

Bitcoin wordt alom gecrediteerd voor het starten van de cryptocurrency-industrie. De munt is gemaakt als alternatief voor fiat-valuta’s zoals de Amerikaanse dollar en de euro. In plaats van een centrale bank te hebben die vraag en aanbod bepaalt, wordt het aanbod van Bitcoin bepaald door mijnwerkers die complexe wiskundige berekeningen oplossen.

Er zijn andere cryptocurrencies die gebruik maken van een proof-of-stake-technologie, zoals Polkadot, Cardano en Cosmos. De ontwikkelaars van Pi Network zijn echter van mening dat de mining-methode van Bitcoin niet goed werkt, aangezien mining niet eenvoudig is. Bovendien, zoals we deze week zagen, kan Bitcoin-congestie leiden tot hogere transactiekosten en lage snelheden.

Daarom hebben de ontwikkelaars een cryptocurrency gemaakt die iedereen met zijn smartphone kan minen. En bovendien kunnen ontwikkelaars nu gedecentraliseerde apps bouwen die profiteren van het ecosysteem. We hebben in dit artikel enkele van de beste dApps op het platform bekeken.

Pi Network is erg populair geworden onder gebruikers. De belangrijkste Twitter-pagina heeft bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen volgers, terwijl het aantal app-installaties is gestegen tot meer dan 60 miljoen. De Android-app heeft meer dan 50 miljoen downloads, terwijl Pi Browser meer dan 10 miljoen gebruikers heeft.

Prijsvoorspelling Pi Coin

Het is niet mogelijk om een prijsvoorspelling voor Pi Coin te doen, omdat het token niet is gelanceerd op beurzen zoals Binance en Coinbase. De ontwikkelaars hebben gezegd dat het ecosysteem zich in een afgesloten mainnet bevindt terwijl ze het netwerk ontwikkelen.

What is the Pi Enclosed Mainnet? The Enclosed Network period helps Pi focus on building ecosystem infrastructure and utilities viable within an enclosed environment—without external noise or instability. — Pi Network (@PiCoreTeam) April 18, 2023

Toch maak ik me zorgen over het netwerk en de Pi Coin. Ten eerste is Pi niet nieuw sinds de lancering van het netwerk in 2018. Dit betekent dat mensen munten hebben gedolven en verzameld die niet kunnen worden omgezet in fiat-valuta’s.

Vijf jaar is zo’n lange tijd en het is nog onduidelijk wanneer het gelanceerd zal worden. Ik geloof dat deze vertraging van strategisch belang is, aangezien de ontwikkelaars nu geld verdienen met het weergeven van advertenties in het netwerk.

Verder suggereert de geschiedenis dat de prijs van Pi Coin daadwerkelijk zal dalen wanneer deze op beurzen wordt vermeld, omdat veel houders zich zullen haasten om te verkopen. Bovendien hebben de meeste pioniers de afgelopen jaren veel munten verzameld. We zagen dezelfde situatie gebeuren met Sweatcoin. De prijs van Sweat Economy is met meer dan 80% gecrasht ten opzichte van het hoogste punt ooit.