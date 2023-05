Solana (SOL) in het groen na lancering Saga voor het grote publiek

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van het SOL-token is weer groen na een daling van drie opeenvolgende dagen. Hoewel de prijs van Solana de afgelopen zeven dagen nog steeds 0,96% lager was, lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de recente daling is hersteld.

De prijsstijging van Solana van vandaag is waarschijnlijk een indicatie dat de altcoin de bodem heeft bereikt en dat het tijd is voor de bulls om de controle over te nemen, vooral nadat Solana Mobile aankondigde dat de Saga-smartphone nu beschikbaar is voor het grote publiek.

Solana’s Saga smartphone

Het is bijna een jaar geleden dat Solana Labs voor het eerst zijn vlaggenschip web3-smartphone genaamd Saga en een open-source Android-framework voor web3-ontwikkeling, genaamd Solana Mobile Stack (SMS), onthulde. Solana lanceerde in april van dit jaar het testnet van de Saga-smartphone.

Solana Mobile, de tak van Solana Labs belast met de ontwikkeling van de Saga-smartphone op maandag 8 mei 2023, heeft aangekondigd dat het publiek nu voor Saga kan bestellen. In de aankondiging stond dat de smartphone klaar is om “naar de VS, Canada, EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland te worden verzonden”.

De verklaring van Solana luidt verder:

“Toen we Saga begonnen te ontwikkelen, wisten we dat we een ongelooflijke telefoon moesten maken die het zou opnemen tegen elk ander apparaat op de markt. En dat is precies wat we hebben gedaan, de kracht van blockchain wereldwijd binnen handbereik brengen met een strak ontwerp en hoogwaardige componenten.”

De Saga smartphone is meer dan alleen een smartphone. De telefoon heeft een seed-kluis (een veilige oplossing voor zelfbewaring die sleutels beschermt door middel van biometrische authenticatie en codering) om de web3-ervaring van gebruikers te vereenvoudigen. Gebruikers hebben ook rechtstreeks toegang tot dApps via de Solana dApp Store zonder webbrowsers te gebruiken.

Bovendien kunnen eigenaren van Saga een apparaatgebonden niet-overdraagbare NFT claimen, Saga genesis-token genaamd, bij het instellen van het apparaat. Het Saga genesis-token kwalificeert de eigenaar voor Saga-beloningen die exclusieve aanbiedingen en inhoud ontgrendelen van Solana Mobile en dApps die worden vermeld in de Solana dApp Store.

Prijsvoorspelling Solana

Hoewel het nog vroeg is om te wijzen op een prijsherstel, is de prijsstijging van vandaag, die samenvalt met de aankondiging dat Saga voor het publiek kan worden besteld, een mogelijk signaal dat de prijs van Solana op weg is naar een langdurige prijsstijging.

Als de prijs de stijgende trend voortzet, zou Solana de prijs van 7 mei van $22,71 voor het einde van de week kunnen terugvorderen.