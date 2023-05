Stijgende driehoek USD/INR wijst op meer zwakte van de roepie

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/INR bevond zich de afgelopen dagen in een consolidatiefase, vooruitlopend op de komende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens. Het paar handelde op 82, een paar punten lager dan het hoogste punt van dit jaar op 83.15.

Inflatie in de VS en groei in India

Er zijn twee belangrijke punten in het forexnieuws om naar te kijken. Ten eerste is er het toenemende risico dat de VS in gebreke blijven als de Democraten en Republikeinen er niet in slagen overeenstemming te bereiken over de kwestie van het schuldenplafond. Een ontmoeting tussen Joe Biden en congresleiders eindigde dinsdag zonder deal en de twee partijen beloofden de komende weken meer gesprekken. Vrijdag vindt de volgende bijeenkomst plaats.

Toch denken de meeste analisten dat de twee partijen een akkoord zullen bereiken voordat het land in juni zonder geld komt te zitten. Ze begrijpen allemaal de risico’s van het niet verhogen van het schuldenplafond voor de economie. Experts zijn van mening dat de prijzen van de meeste activa zullen crashen en dat de werkloosheid zal stijgen.

Het andere belangrijke USD-nieuws om naar te kijken zijn de komende Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI)-gegevens, gepland voor woensdag. Economen zijn van mening dat de Amerikaanse inflatie in april licht is gedaald, terwijl het werkloosheidspercentage daalde tot 3,4%. Economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de totale inflatie op 5,0% bleef, terwijl de kerninflatie in april daalde tot 5,4%.

Een hoger cijfer dan verwacht geeft de Fed de kans om in juni van dit jaar nog een renteverhoging door te voeren. De bank besloot vorige week de rente met 0,25% te verhogen.

Ondertussen zal de Indiase economie het dit jaar naar verwachting bescheiden goed doen, geholpen door de groeiende productiesector. Een rapport van de WSJ merkte op dat India was geëvolueerd tot de belangrijkste rivaal van de Chinese productiesector. Het rapport citeerde bedrijven als Apple, Vestas en Samsung die een deel van hun productie naar het land verplaatsen.

Technische analyse USD/INR

USD/INR-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van USD/INR de afgelopen maanden in een consolidatiefase zat. In deze periode vond het paar een sterke weerstand op 83.15, waar het vanaf november vorig jaar niet boven kwam.

Het paar heeft ook een schuine steun gevonden, die de laagste niveaus sinds 15 november met elkaar verbindt. Dit patroon lijkt op een stijgende driehoek, wat meestal een bullish teken is. Daarom is de kans groot dat het pair in de komende weken een bullish break-out zal doormaken. Deze weergave wordt ongeldig als de prijs onder de stijgende trendlijn komt, omdat dit betekent dat de bovenste weerstand op 83.15 een triple-top patroon is.