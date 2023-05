Tether’s assurance-rapport over Q1 2023 toont een reserveoverschot van recordhoogte $2,44 miljard

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Tether Holdings Limited heeft vandaag haar Q1, 2023 assurance-rapport gepubliceerd waarin de juistheid van Tether’s Consolidated Reserves Report (CPR) opnieuw wordt bevestigd. Uit het rapport blijkt onder meer dat de geconsolideerde activa van de onderneming groter zijn dan de geconsolideerde passiva.

De CPR heeft de activa van Tether Holdings opgesplitst per 31 maart 2023. Het biedt aanvullende categorieën met als doel de transparantie van de rapportage van Tether-reserves te vergroten.

Extra categorieën in het rapport van Tether

Voor het eerst werden fysiek goud, Overnight Repo, bedrijfsobligaties en Bitcoin (BTC) eigendom afzonderlijk gerapporteerd. Het rapport onthulde een toename van het reserveoverschot van Tether, dat in het eerste kwartaal van 2023 een recordhoogte bereikte van $2,44 miljard, een stijging van $1,48 miljard.

In een reactie op het recente rapport zei de CTO van Tether, Paolo Ardoino:

“Onze nettowinst voor het kwartaal bedroeg $1,48 miljard, een bewijs van de kracht en stabiliteit van ons platform. We blijven het voor risico gecorrigeerde rendement op alle activa in onze portefeuille doorlopend volgen en verwachten verdere veranderingen door te voeren naarmate de algehele economische omgeving verandert en de marktcyclus vordert als onderdeel van onze normale, doorlopende risicobeheerprocessen.”

Naast de hogere nettowinst, was er in het eerste kwartaal ook een toename van 20% in Tether’s tokens in omloop. Dit wees op een groeiend vertrouwen onder de klanten van Tether, waardoor Tether erg optimistisch is voor de toekomst.

Volgens het rapport rapporteerde Tether $ 81,8 miljard aan geconsolideerde totale activa. De meeste reserves van het bedrijf zijn belegd in US Treasury Bills.

Tether heeft gewerkt aan het verminderen van de afhankelijkheid van pure bankdeposito’s als bron van liquiditeit. In plaats daarvan wil het gebruikmaken van de Repo-markt als een aanvullende maatregel om hogere beschermingsnormen te garanderen.

Liquide reserves

Volgens het rapport worden de reserves van Tether aangehouden in contanten, kasequivalenten en andere kortlopende deposito’s, waardoor de reserves extreem liquide zijn.

Het rapport benadrukte ook een vermindering van 25% in gedekte leningen die daalden van 8,7% naar 6,5% van de totale reserves. Bitcoin en Gold vertegenwoordigen respectievelijk 2% en 4% van de totale reserves.

Bovendien zijn alle nieuwe uitgiften van tokens belegd in Amerikaanse schatkistcertificaten of in een nachtelijke Repo geplaatst.