USD/THB: Baht wint aan kracht voorafgaand aan de verkiezingen in Thailand

De Thaise baht was een van de best presterende valuta’s van opkomende markten in 2023 nu het economisch herstel aan kracht wint. De wisselkoers van het paar USD/THB stond op 33,65, het laagste punt sinds februari dit jaar. Het heeft zich dit jaar met meer dan 4,87% teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau.

Verkiezingen in Thailand voor de boeg

De paren USD/THB, GBP/THB en EUR/THB zijn enorm gestegen vanwege het sterke herstel van de Thaise economie. In een rapport in maart voorspelde SCB dat de economie van het land in 2023 met 3,9% zal groeien, na een groei van 3,4% in het voorgaande jaar.

Het land profiteert van de robuuste toeristenindustrie. In het eerste kwartaal verwelkomde Thailand meer dan 6,15 miljoen bezoekers in het land en de regering hoopt dat dit aantal dit jaar tussen de 25 miljoen en 30 miljoen zal stijgen.

Economische gegevens ondersteunen de economie van het land. Zo is de inflatie na een piek van 7,86% in september vorig jaar verder gedaald tot 2,67%. Analisten verwachten daarentegen dat de Amerikaanse inflatie in april op 5,0% bleef.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/THB zullen de komende verkiezingen zijn, waarbij het land 500 zetels in het lager parlement zal kiezen. Hierdoor wordt van partijen verwacht dat zij hun krachten bundelen om een regering te vormen. De premier wordt beslist door zowel het lagerhuis als het hogerhuis. Senaatsleden zijn geselecteerd door het heersende leger.

Het is onduidelijk hoe de Thaise baht zal reageren op de uitslag van de verkiezingen. Als alles goed gaat, is de kans echter groot dat baht het goed zal doen als de verkiezingen vreedzaam verlopen.

Technische analyse USD/THB

USDTHB-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van het paar USD/THB de afgelopen weken een bearish trend vertoonde. Het is onder het belangrijkste ondersteuningsniveau gekomen op 33,78, het laagste punt op 5 april van dit jaar. Het paar blijft onder hoge voortschrijdende gemiddelden.

Tegelijkertijd heeft het paar gevormd wat lijkt op een klein patroon met dubbele bodem op 33.61. Het heeft ook een omgekeerd beker- en handvatpatroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Daarom zal het pair voor en na de verkiezingen waarschijnlijk iets opveren en dan de bearish trend hervatten. Als dit gebeurt, zakt het paar de komende weken naar ongeveer 33.