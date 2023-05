BlockFi kan $300 miljoen aan klantgelden terugbetalen, bepaalt rechter

Klanten van BlockFi die geld in bewaarportefeuilles hadden, kunnen bijna $300 miljoen worden terugbetaald, zei een faillissementsrechter donderdag.

De uitspraak van de rechter over het geschil tussen sommige klanten en BlockFi komt te midden van een faillissementsprocedure voor de in moeilijkheden verkerende cryptogeldschieter.

Volgens rechter Michael Kaplan behoren de activa in die portefeuilles toe aan klanten en niet aan de failliete boedel. CoinDesk benadrukte het vonnis van de rechter dat kwam tijdens een hoorzitting in de US Bankruptcy Court voor het District of New Jersey, waarbij een deel van de uitspraak luidde:

“De rechtbank oordeelt dat alle digitale activa die door de debiteuren worden bewaard in bewarende omnibus-wallet inderdaad eigendom zijn van de klant en geen eigendom zijn van de failliete boedel, uiteraard behoudens mogelijke ontwijkings- en terugvorderingsrechten.”

Klanten met rentedragende rekeningen worden geconfronteerd met verliezen

Maar terwijl rechter Kaplan gunstig oordeelde voor de klanten die ongeveer $300 miljoen aan bewaarportefeuilles hadden, bracht hij niet zo’n goed nieuws voor klanten die geld hadden op BlockFi-rentedragende rekeningen (BIA).

Volgens de uitspraak was ongeveer $375 miljoen aan fondsen op de rekeningen op 10 november toen BlockFi stopte met opnames die deel uitmaakten van de failliete boedel. Hij merkte op dat klanten destijds de controle over de fondsen aan het bedrijf hadden overgedragen in ruil voor rente.

Hoewel BIA-rekeninghouders op de hoogte waren van de risico’s die gepaard gaan met het storten van geld op die rekeningen, kunnen dergelijke risico’s nu niet worden opgelegd aan bewaarportemonneehouders, zei de rechter. Door de ontwikkelingen zullen klanten die geld in bewaarportemonnees hielden hun geld waarschijnlijk snel terugkrijgen, terwijl schuldeisers met BIA-rekeningen mogelijk verliezen lijden.

BlockFi heeft in november vorig jaar Chapter 11 Faillissement aangevraagd, waarbij de problemen van het bedrijf toenamen toen de ineenstorting van de cryptocurrency-uitwisseling FTX weergalmde in de crypto-industrie. Het regelgevende optreden dat volgde, zorgde er ook voor dat meerdere cryptobedrijven hun staking- en verdienprogramma’s stopten. Sommige bedrijven kozen ervoor om de VS helemaal te verlaten.

Ten tijde van de faillissementsaanvraag zei BlockFi dat het meer dan 100.000 schuldeisers had.