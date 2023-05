Milady Meme Coin (LADYS) stijgt 10.000%: hoe hoog kan het gaan?

May 11, 2023

Het nieuwe meme-token Milady Meme Coin (LADYS) heeft de meeste investeerders en handelaren in cryptocurrency verrast nadat deze in uren met meer dan 10.000% was gestegen.

De stijging heeft de voorheen weinig bekende cryptocurrency in de schijnwerpers gezet, vooral na de recente stijging in populariteit van meme-munten zoals PEPE en KEKE, hoewel de prijs van PEPE sindsdien met 56% is gedaald.

Wat is Milady Meme Coin (LADYS)?

Milady Meme Coin, aangeduid als LADYS, is een meme-token voor de Milady NFT-collectie. Behalve dat het een meme-munt is, is het zelfgeorganiseerd en dient het als druppelvaluta voor het verzamelen van slagkracht en punten voor karma, charme en schoonheid.

De totale torenvoorraad van LADYS bij de lancering was 888.000.888.000.888 tokens, waarbij 94% van de tokens in de liquiditeitspool (LP) werd gestort om te worden verbrand. 1% van de tokenvoorraad werd verzonden naar alle houders van PEPE en Miladay NFT.

De resterende 5% van het totale aanbod van LADYS-tokens wordt bewaard in een gemakkelijk traceerbare multi-sig-wallet en zal worden gebruikt voor toekomstige gecentraliseerde beursnotering, liquiditeitspools en bruggen.

Milady streeft ernaar merchandise, tools en een academie te creëren die is gewijd aan Milady NFT-houders. Het uiteindelijke doel is om meer dan 100.000 houders te bereiken en genoteerd te worden op de eerste gecentraliseerde uitwisselingen, waardoor $LADYS het ultieme token voor internetspiritualiteit wordt.

Waarom stijgt de prijs van LADYS?

Hoewel er geen groot cryptonieuws is dat bijdraagt aan de plotselinge prijsstijging van Milady Meme Coin (LADYS), denken analisten dat de stijging kan worden toegeschreven aan de enorme opname van PEPE-tokens in de cryptomarkt.

Het LADYS-token is gekoppeld aan de PEPE doordat virtueel 1% van de LADYS-tokenvoorraad naar PEPE-houders wordt gedropt. Als gevolg hiervan zou LADYS kunnen meeliften op het succes van PEPE en op de huidige prijsstijging.