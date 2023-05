Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Kunstmatige intelligentie staat centraal in alle technische debatten sinds Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) een miljardeninvestering in ChatGPT aankondigde.

Binnen enkele weken daarna integreerde de multinational de chatbot in “Bing” – een belangrijke gebeurtenis die misschien voor het eerst het monopolie van Google van Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) op “Search” bedreigde.

Daardoor heeft Google zijn inspanningen op het gebied van generatieve AI opgevoerd en dit jaar “Bard” gelanceerd. Hoewel de chatbot aanvankelijk niet in staat was om een revolutie teweeg te brengen, deed de tech-titan gisteravond nieuwe aankondigingen tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie om de toewijding aan deze snelgroeiende branche te herhalen.

Dit is wat Google heeft aangekondigd tijdens het I/O-evenement

Om te beginnen is Bard, met verbeterde redeneervaardigheden, het vermogen om met geavanceerde wiskunde om te gaan en codeermogelijkheden, nu beschikbaar voor iedereen in meer dan 180 landen en gebieden in totaal.

Belangrijker is dat het gebruikers nu in staat stelt om verder te gaan dan tekst en afbeeldingen in hun prompts op te nemen. Google zei ook dat de chatbot uiteindelijk ook Adobe Firefly zal integreren.

CEO Sundar Pichai kondigde woensdag ook “AI Snapshots” aan – een belangrijke update van Google Zoeken die nu prioriteit geeft aan door AI aangedreven antwoorden op vragen voor een betere context. De op PaLM 2 gebaseerde Search Generative Experience (SGE) stelt gebruikers ook in staat dieper op hun vragen in te gaan met vervolgvragen. De algemeen directeur verklaarde:

“PaLM 2-modellen zijn sterk in logica en redeneren, dankzij een brede training in logica en redeneren. Het is ook getraind op meertalige tekst in meer dan 100 talen.“

Ten slotte integreerde Google nieuwe AI-tools voor een aantal van zijn applicaties, waaronder Docs, Slides, Sheets, Meet en Gmail, en hernoemde het de inspanning als “Duet AI”.

Voorlopig zijn deze functies alleen beschikbaar voor gebruikers op de wachtlijst. Desalniettemin stelt een lange lijst van dergelijke aankondigingen van onder meer Google zonder enige twijfel vast dat de voortdurende AI-rage een blijvend fenomeen is en in de toekomst alleen maar zal opwarmen.

En dat schetst een nogal rooskleurig beeld voor wat de toekomst in petto heeft voor projecten als AltSignals.

Wat is AltSignals en het ASI-token?

In de kern is AltSignals een financieel technologiebedrijf dat zich richt op beleggers die zijn blootgesteld aan financiële markten – of het nu gaat om aandelen, forex of zelfs cryptocurrencies.

AltAlgo, de vlaggenschip service, maakt gebruik van het modernste handelsalgoritme om signalen af te geven die handelaren informeren over wanneer ze een positie in een financieel instrument moeten innemen en wanneer ze zich moeten terugtrekken.

In de komende maanden is AltSignals echter van plan om aanzienlijke verbeteringen aan te brengen aan zijn toch al succesvolle product. Het ligt op schema om het genoemde handelsalgoritme te integreren met kunstmatige intelligentie, machine learning en natuurlijke taalverwerking om te lanceren wat bekend zal worden als ActualizeAI.

Het idee is dat de nieuwe door AI en blockchain aangedreven service nauwkeurigere signalen zal geven om handelaren te helpen het rendement op hun investeringen te maximaliseren.

Al met al is het denkbaar dat het gebruik van kunstmatige intelligentie om de handelstool te verbeteren een zinvol voordeel zal zijn voor AltSignals als bedrijf en uiteindelijk zijn naam als investeringsmogelijkheid zal versterken.

Hoe is AltSignals een investeringsmogelijkheid?

Interessant is dat AltSignals niet alleen een dienst is die je helpt geld te verdienen met de financiële markten. De aankomende ActualizeAI zal worden aangedreven door het ASI-token dat zelf ook een investeringsmogelijkheid is.

Het bezit van een ASI-token stelt houders in staat om toegang te krijgen tot de nieuwe AI-geïntegreerde handelstool van het bedrijf. Deze tokens zullen vergelijkbaar zijn met aandelen in die zin dat houders inspraak zullen hebben in de toekomst van AltSignals. Ze kunnen ook deelnemen aan handelstoernooien en andere inkomstenmogelijkheden verkennen.

De presale van het ASI-token is momenteel aan de gang. Je kunt de uitgebreide gids op de website van AltSignals doorlezen om erachter te komen hoe je het in drie eenvoudige stappen kunt kopen.

Wat zou kunnen leiden tot een stijging van de ASI-tokenprijs?

Op het moment van schrijven wordt het ASI-token gewaardeerd op $0,015 – een stijging van 25% ten opzichte van de eerste presale fase.

Er is echter reden om aan te nemen dat het in de toekomst verder omhoog zal gaan. Om te beginnen heeft AltSignals de afgelopen zes jaar een gebruikersbestand van meer dan 50.000 opgebouwd. Dat is belangrijk omdat het spreekt over de vraag naar ASI-tokens, vooral wanneer ActualizeAI live gaat.

Net als bij elke andere investering kan een grotere vraag zich vertalen in een hogere prijs. AltSignals verwacht zelf dat zijn token tegen het einde van de huidige voorverkoop een waarde van $0,02274 zal hebben, volgens de website.

Het is echter opmerkelijk dat het ASI-token vervolgens op de belangrijkste crypto-uitwisselingen zal verschijnen, te beginnen met Uniswap – een evenement dat historisch gezien een aanzienlijke prijsstijging voor verschillende munten heeft betekend.

Al met al, aangezien AltSignals zijn voetafdruk in kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie uitbreidt om uiteindelijk een topservice voor handelssignalen te worden, is het waarschijnlijk dat het ASI-token tegen het einde van dit jaar $0,05 zal bereiken.

