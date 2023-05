Activistische investeerder Engaged Capital richt zich op Shake Shack

May 15, 2023

Shake Shack Inc (NYSE: SHAK) handelt vanmorgen ongeveer 5,0% hoger nadat een rapport van Wall Street Journal zei dat Engaged Capital op het punt stond een proxy-gevecht te beginnen met de keten van fast-casual restaurants.

Engaged dringt aan op drie bestuurszetels

De activistische belegger die een belang van ongeveer 6,6% in het voedingsbedrijf heeft, wil drie bestuurszetels om aan te dringen op veranderingen die volgens hem de aandelenkoers kunnen helpen, die momenteel bijna 50% onder het hoogtepunt in 2021 ligt, vertelden anonieme bronnen vandaag aan de WSJ.

Het is echter opmerkelijk dat Shake Shack ongeveer een week geleden de financiële resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde, die ruimschoots hoger waren dan de schattingen van Street. Volgens de woordvoerder van het bedrijf:

“We voeren ons strategisch plan uit en boeken substantiële operationele en financiële vooruitgang. We leiden het volledige jaar 2023 tot een recordjaar met de verwachting dat de marges op restaurantniveau zullen terugkeren naar 19% tot 20%.“

Quo Vadis verhoogt verkoopadvies op ‘SHAK’

The Wall Street Journal onthulde ook dat Engaged Capital sinds eind vorig jaar in gesprek is met Shake Shack. Maar die gesprekken hebben tot nu toe niet geleid tot een akkoord.

Een vertegenwoordiger van Engaged Capital moet nog reageren op het rapport. Het hedgefonds staat bekend om zijn inspanningen om kosten te besparen bij Jamba Inc en was eerder ook betrokken bij Abercrombie & Fitch.

Eveneens op maandag trok Quo Vadis Capital zijn “sell rating” op aandelen van het in New York gevestigde bedrijf in. Analisten bij het bedrijf hebben nu geen aanbeveling voor het Shake Shack-aandeel.

OP jaarbasis is dit voedingswaren aandeel op het moment van schrijven met meer dan 60% gestegen.