De FTSE 100-index steeg voor de derde dag op rij, vooruitlopend op de belangrijke bedrijfswinsten uit het VK. De index, die de beste blue-chipbedrijven in het VK volgt, steeg naar een hoogtepunt van £7.800, een paar punten boven het dieptepunt van deze maand van £7.687. Dit zijn de beste FTSE aandelen om deze week in de gaten te houden.

Vodafone Groep

Vodafone (LON: VOD) is een van de beste FTSE 100-aandelen om deze week naar te kijken. De aandelen hebben zich de afgelopen zeven opeenvolgende dagen teruggetrokken en schommelen rond het laagste niveau sinds 6 april. De prijs van het aandeel Vodafone is met meer dan 31% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

Vodafone is een onrustige gigant wiens belangrijkste segmenten vooral in Duitsland liggen. Er zijn drie dingen om op te letten wanneer het bedrijf deze week zijn resultaten publiceert. Ten eerste kijken beleggers naar het dividend van het bedrijf en of het bedrijf zijn uitbetaling behoudt. Analisten verwachten dat Vodafone zijn dividenduitkeringen toch handhaaft.

Ten tweede zullen investeerders zich richten op de fusie van het bedrijf met Three, aangezien het een groot Brits telecommunicatiebedrijf wil creëren. Ten slotte zal Vodafone de impact laten zien van zwakkere valuta’s in belangrijke landen zoals Ethiopië, Kenia, Zuid-Afrika, Turkije en India.

BT-groep

De aandelenkoers van BT (LON: BT.A) heeft het dit jaar goed gedaan. Het aandeel steeg van een dieptepunt van 108,65p in januari naar een hoogtepunt van 152p. Dit betekent dat de aandelen dit jaar met 41% zijn gestegen. Daarom zal het aandeel donderdag waarschijnlijk reageren op de komende resultaten.

Er zijn drie dingen om op te letten wanneer het bedrijf deze week zijn financiële resultaten publiceert. Ten eerste zullen traders letten op de impact van inflatie op de winstgevendheid van het bedrijf. Uit de meest recente gegevens bleek dat de inflatie van het land in april opliep tot meer dan 10%. BT Group heeft deze inflatie-uitdaging opgelost door haar prijzen te koppelen aan inflatie.

Ten tweede zal de markt meer details willen zien over de aanstaande pensioenherziening van het bedrijf. Ten slotte zal de koers van het aandeel BT reageren op de statistieken van de totale omzet en winstgevendheid.

Burberry

Burberry (LON: BRBY) is dit jaar een van de best presterende FTSE 100-bedrijven. De koers van het aandeel Burberry is met meer dan 77% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in mei vorig jaar. Deze prijsactie is in lijn met die van andere luxegoederenbedrijven zoals LVMH, Richemont en Kering.

Burberry aandelen zullen reageren op de winst van het bedrijf, die donderdag zal worden vrijgegeven. Analisten en investeerders zullen de omzet, winstgevendheid en prestaties van het bedrijf in China in de gaten houden. Zoals we in dit artikel schreven, hebben luxe goederen bedrijven dit jaar een sterke groei doorgemaakt, geholpen door het herstel in China.

De andere top FTSE 100-bedrijven die deze week in de gaten moeten worden gehouden, zijn Land Securities, British Land, Imperial Brand en Experian.