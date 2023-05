Paul Tudor Jones: aandelen zullen het jaar hoger eindigen en dit is waarom

Paul Tudor Jones, een miljardair hedgefondsbeheerder en ervaren handelaar, heeft voorspeld dat aandelen het jaar hoger zullen eindigen.

De belegger merkte deze vooruitzichten op via opmerkingen die hij maakte tijdens een interview met CNBC’c “Squawk Box” op maandag.

Paul Tudor Jones over waarom aandelen zullen stijgen: Fed is klaar met het verhogen van de rente

Volgens hem zal de aandelenmarkt in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk een opwaartse spiraal meemaken en sterk eindigen omdat de Amerikaanse Federal Reserve “klaar” is met het verhogen van de rentetarieven.

Het pad van de Fed voor hogere tarieven was ingegeven door de noodzaak om de stijgende inflatie te bestrijden, maar de maatstaf van de consumentenprijsindex (CPI) is de afgelopen 12 maanden aan het dalen. Jones was van mening dat dit een goed voorteken is voor de aandelenmarkt.

In een reactie op de Fed en de kwestie van inflatie en rentetarieven, zei de legendarische handelaar tegen Andrew Ross Sorkin van CNBC:

“Ik denk zeker dat ze klaar zijn. Ze zouden nu waarschijnlijk de overwinning kunnen uitroepen, want als je naar de CPI kijkt, is deze al 12 opeenvolgende maanden aan het dalen. Dat is in de geschiedenis nog nooit eerder gebeurd.”

De belegger voegde eraan toe dat de inflatie “een sterke neerwaartse boog” heeft gezien. Zijn opmerkingen komen een paar dagen nadat de laatste CPI-gegevens een afkoeling lieten zien tot 4,9% – een daling ten opzichte van de piek van 9% die in juni 2022 werd bereikt. De rentetarieven waren slecht voor de economie, voegde Jones eraan toe, en zei dat het nu een kwestie van wachten is. de impact uit. Hij vergelijkt dit met chemotherapie.

‘Je moet rentetarieven zien als chemo. Chemo is vergif. We bevinden ons waarschijnlijk op niveaus waarop we in het verleden een recessie hadden bereikt vanwege de rentebelasting op de economie. Het is een kwestie van wachten tot die belasting op de economie zijn weg vindt.”

Belegger zegt dat het een langzame sleur zal zijn voor aandelen

Volgens de hedgefondsbeheerder waren de vooruitzichten voor de aandelenmarkt vergeleken met het beeld van medio 2006, met aandelen die enorm waren gestegen in de nasleep van de pauze van de Fed in de verkrappingscyclus. Over de aandelenprestaties in de komende maanden zei hij dat hij positief was over een opwaarts momentum. Jones merkte echter op dat hij “niet ongebreideld bullish” is en dat het een “langzame sleur” zal worden.

In wat aandelen omhoog zou kunnen drijven, wees de belegger op de mogelijkheid dat er enorme hoeveelheden droog poeder wachten om te worden ingezet voor investeringen. Hij voegde eraan toe dat de markt een behoorlijke stilte heeft gekend in termen van deals, waaronder een vertraging van beursintroducties naarmate investeerders en bedrijven de algehele vooruitzichten beoordeelden.

Amerikaanse aandelen bleven maandag wankelen toen de markt optimistisch leek over de schuldlimietovereenkomst – het algemene gevoel is dat wetgevers waarschijnlijk een doorbraak zullen bereiken in de patstelling rond de schuldenplafondcrisis.

De S&P 500 stond vlak op $4.124, terwijl de Dow Jones Industrial Average een wankele start van de week had op 33.382, net onder de flatline van -0,24%.