EU-Raad steunt formeel Markets in Crypto Assets-wet (MiCA)

27 lidstaten hebben vandaag tijdens de stemming van vandaag de Markets in Crypto Assets-verordening of MiCA volledig gesteund. Dit is de laatste stap voor de MiCA-verordening nadat het EU-parlement de verordening in april heeft goedgekeurd.

De MiCA-wet wordt nu formeel gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt 20 dagen later in werking. Het zal echter nog 12 tot 18 maanden duren voordat het MiCA-beleid volledig van kracht wordt en wordt gebruikt in de cryptomarkt van de EU. Deze 12 tot 18 maanden stellen operators in staat om te voldoen aan het beleid, waarbij ze het risico lopen te worden geschrapt uit Europa.

Unieke cryptoregulering

De goedkeuring van deze wetgeving is een reactie op de verwachting van burgers om waarborgen en normen vast te stellen voor het gebruik van blockchaintechnologie, zoals verwoord in voorstel 35(8) van de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa.



De MiCA markeert het begin van een nieuw tijdperk om crypto-operators in Europa officieel te reguleren.

De stemming van vandaag werd naar verwachting aangenomen na toenemende steun voor het wetsvoorstel onder zowel EU-wetgevers als ministers. Het wetsvoorstel moest steun krijgen en officiële stemmen krijgen van twee kanten van het EU-blok: het EU-parlement en de EU-raad. Terwijl in het parlement enkele leden tegen waren, kreeg het wetsvoorstel een overweldigende steun van 27 leden in de raad.

De stemming van vandaag betekent dat Europa de eerste grote jurisdictie ter wereld is die standaard cryptoregels implementeert en een standaard licentiebeleid installeert, net zoals de mede-oprichter van het op Ethereum gebaseerde DeFi-leenplatform Swarm, Philipp Pieper, in april benadrukte.