Prijs Metacade valt hard terug: is het nu tijd om te kopen?

Metacade zat de afgelopen twee weken in een neerwaartse trend, maar het lijkt erop dat er voldoende katalysatoren zijn die uiteindelijk een herstel van de prijs van zijn oorspronkelijke token kunnen aanwakkeren.

Dit is wat je moet weten over Metacade

Metacade is een innovatieve GameFi-community die verschillende manieren heeft geïntegreerd om geld te verdienen, waaronder werken aan optredens, meedoen aan games en creëren op het platform.

De hub staat open voor gamers, ontwikkelaars en liefhebbers van blockchain van over de hele wereld. Het project dat uiteindelijk de grootste door de community bestuurde arcade moet worden, volgens de whitepaper op de website, heeft ook een aantal DeFi-services gelanceerd, zoals staking.

De futuristische visie heeft Metacade al gevestigd als een opkomend metaverse platform, zoals blijkt uit de investeerdersbasis van meer dan 9.000.

Andere prominente crypto-gamingplatforms die ervoor zijn gelanceerd, zijn Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin en Decentraland. In zekere zin heeft Metacade daarom de mogelijkheid om van hun fouten te leren en verder te gaan dan wat voorgangers te bieden hadden.

Welke factoren zouden de prijs van $MCADE kunnen verhogen?

Eerder deze maand noteerde $MCADE op de MEXC Exchange – ‘s werelds 15e grootste op basis van handelsvolume zoals Invezz hier meldde.

Hoewel de prijsactie na de genoemde notering tot nu toe niet per se charmant was, schoot een reeks andere munten, waaronder Pepe en Floki, omhoog na notering op grote beurzen. Het is daarom denkbaar dat hetzelfde zal gebeuren voor Metacade in de toekomst.

De CEO Russell Bennett verwacht dat de MEXC-notering het aantal investeerders naar meer dan 10.000 zal stuwen. De Chief Executive is gepland voor een AMA-sessie op 17 mei om 16.00 uur BST.

Vorige maand werkte Metacade samen met MetaStudio om spannende mobiele games te ontwikkelen en de community uit te breiden. Het project overweegt het platform te upgraden met NFT-kunst die, volgens experts, ook zou kunnen dienen om de vraag naar $MCADE aanzienlijk te vergroten.

Vanuit een investeringsperspectief is het ook belangrijk dat het native ERC-20-token veilig en betrouwbaar is. Op DEX Tools behaalde het de perfecte score van 99 van de 99.

Interessant is dat er technische indicatoren zijn die momenteel suggereren dat investeerders vandaag Metacade zouden moeten kopen. Deze omvatten de Commodity Channel Index (CCI) en de Momentum-indicator.

Prijsvoorspelling Metacade voor 2023

Al met al voorspellen experts dat de $MCADE in de tweede helft van 2024 zal worden verhandeld in het bereik van 10 cent tot 15 cent, aangezien het een van de meest veelbelovende toekomsten in blockchain-gaming heeft die naar verwachting zal groeien van $4,6 miljard in 2022 tot ongeveer $66 miljard in 2027.

Vergeet niet dat de prijs van het native token ook gekoppeld is aan inflatie en het monetaire beleid. Vorige week bevestigde het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics dat de consumentenprijzen in april verder daalden tot 4,9%, wat suggereert dat de Federal Reserve langzaam maar zeker de strijd tegen de inflatie aan het winnen is.

Slechts enkele dagen later kwam de Fed zelf naar buiten en gaf aan dat ze nu waarschijnlijk zal “pauzeren” nadat ze de afgelopen tien vergaderingen achtereenvolgens de rentetarieven had verhoogd.

Naarmate de macro-economische ontwikkeling verder afneemt, zal de risicobereidheid stijgen en zullen beleggers agressievere weddenschappen blijven plaatsen, zoals die op cryptovaluta – en dat Metacade in wezen een cryptovaluta is, zal daar waarschijnlijk van profiteren.

Is $MCADE een goede investering?

Het is ook opmerkelijk dat de aanhoudende bankencrisis, die onder meer Silicon Valley Bank en de First Republic Bank verteerde, het vertrouwen in de fiat-valuta’s heeft geschaad en een vermomde zegen is geweest voor cryptocurrencies, zoals blijkt uit ongeveer 65% year-to-date winst in bitcoin.

Desalniettemin brengt beleggen in cryptocurrencies of gaming-tokens een behoorlijk deel van de risico’s met zich mee. De sleutel is om een positie in hen op te bouwen wanneer ze tegen een lage prijs handelen.

Gezien het feit dat $MCADE hard is gedaald van het hoogtepunt van $0,045 op 3 mei naar $0,018 op dinsdag, is het misschien een redelijke kans om Meta

cade vandaag te kopen.