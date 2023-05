Lordstown Motors aandelen: RIDE kan binnenkort tot nul crashen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) zakte naar het laagste recordniveau toen de weddenschappen dat het bedrijf failliet zou kunnen gaan, toenamen. Het aandeel RIDE daalde naar een dieptepunt van $0,2533, veel lager dan het hoogste punt ooit van zo’n 32.

Crisis Lordstown Motors en Foxconn

Lordstown Motors is een opkomend elektrisch voertuig bedrijf dat wil concurreren met bedrijven als Tesla en Rivian. Het bedrijf doet, net als Fisker, het onderzoek en streeft ernaar een externe fabrikant te gebruiken.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lordstown Motors maakt een existentiële crisis door. Eerder deze maand publiceerde het bedrijf een continuïteitswaarschuwing nadat Foxconn besloot zijn investering in het bedrijf terug te trekken. Als onderdeel van de deal zou Foxconn $47 miljoen in het bedrijf investeren. In november vorig jaar investeerde Foxconn 170 miljoen dollar in het bedrijf. In een verklaring zei het bedrijf:

“Als de daaropvolgende gemeenschappelijke sluiting verder wordt uitgesteld of dergelijke financieringen niet plaatsvinden, zal het bedrijf worden beroofd van de essentiële financiering die nodig is voor zijn activiteiten. Het bedrijf evalueert zijn juridische en financiële alternatieven.”

Als de factoren constant blijven staat Lordstown Motors voor een zware strijd. Het bedrijf is de afgelopen jaren een geldverbrandingsoven geweest, zoals blijkt uit de balans. De contante en kortetermijninvesteringen daalden van meer dan $629 miljoen in december 2020 tot $176,7 miljoen.

Financiële resultaten van andere EV-bedrijven zoals Rivian en Lucid hebben aangetoond hoe moeilijk het is om EV-auto’s te bouwen. Zo verbrandden de twee bedrijven in 2022 meer dan $6 miljard en $3 miljard. Tesla verbrandde ook miljarden dollars voordat het een paar jaar geleden winst maakte.

Verder hangt het voortbestaan van Lordstown Motors af van zijn relatie met Foxconn, een van de grootste contractfabrikanten ter wereld. Nu lijkt het erop dat het bedrijf eruit wil, wat Lordstown Motors in gevaar brengt.

Voorspelling aandelenkoers Lordstown Motors

RIDE-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het RIDE-aandeel een sterke bearish trend vertoonde na een piek in 2021. Het bewoog onder het belangrijke ondersteuningsniveau op $0,8813, het laagste punt op 10 januari van dit jaar.

De aandelen zijn onder alle voortschrijdende gemiddelden gezakt terwijl de MACD onder het neutrale niveau is gezakt. De Relative Strength Index (RSI) is onder het overboughtniveau gezakt.

Daarom zal de aandelenkoers van Lordstown waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $0,002. Op de lange termijn zullen de aandelen waarschijnlijk naar nul crashen.