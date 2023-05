Target inkomsten Q1: ‘weer op het goede spoor’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Target Inc (NYSE: TGT) staat vanochtend in het groen na het rapporteren van marktverslaande resultaten voor het fiscale eerste kwartaal.

Pro deelt haar mening over doelaandelen

De winkelvoorraad zit in de lift, ook omdat het bedrijf zijn vooruitzichten voor het hele jaar herhaalde. Target roept nu op tot een stijging van de vergelijkbare omzet met 0,7% dit jaar van $7,75 per aandeel tot $8,75 per aandeel aangepaste winst per aandeel.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ter vergelijking: analisten waren respectievelijk op 0,6% en $8,36 per aandeel. Op CNBC’s “Squawk Box” zei Stephanie Link van Hightower:

“Er waren enkele positieve punten en enkele negatieve punten. [Maar] de aandelen worden 18 keer verhandeld in vergelijking met Walmart 25 keer. Ik denk dat ze misschien weer op het goede spoor komen. Dus ik ben tevreden.“

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal waren echter schuw van schattingen. Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, staat het doelaandeel nog steeds meer dan 10% lager op het moment van schrijven.

Target inkomsten Q1 momentopname

Verdiende $950 miljoen tegenover $1,01 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde van $2,16 naar $2,05

Aangepaste EPS gedrukt op $2,05 volgens het persbericht

De omzet steeg jaar op jaar met 0,6% tot $25,32 miljard

Consensus was $1,77 per aandeel op $25,26 miljard omzet

Wat viel er nog meer op in de winstdruk?

De brutomarge verbeterde met 70 basispunten tot 27,4% dankzij een daling van de verkoopkosten met 0,4%. Volgens Stephanie Link:

“Ze hebben enorme vooruitgang geboekt in voorraden. Als de verkoop stijgt en de voorraden dalen, is dat een redelijk goede combinatie. De brutomarges verbeteren doordat de vrachtkosten substantieel zijn gedaald.“

De voorraad daalde achtereenvolgens met 6,5% en met 16,4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op het doelaandeel.