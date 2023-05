Volatiele koers Novavax aandelen crasht door existentiële risico’s

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Novavax (NASDAQ: NVAX) is de afgelopen vijf dagen op rij gedaald doordat de zorgen over de vooruitzichten van het bedrijf afnamen. De aandelen werden verhandeld tegen $7,65, ongeveer 32% lager dan het hoogste punt van deze maand van $11,31. Op het hoogtepunt werden het aandeel NVAX verhandeld voor $330.

Novavax wordt geconfronteerd met twee belangrijke risico’s

Novavax was een van de grootste begunstigden van de Covid-19-pandemie. De omzet van het bedrijf steeg van meer dan $18,7 miljoen in 2019 naar meer dan $475 miljoen in 2020. De omzet steeg tot meer dan $1,9 miljard in 2022.

De verliezen stegen ook. Het nettoverlies van het bedrijf steeg van $132 miljoen in 2019 tot meer dan $1,73 miljard in 2022. Deze stijging vond plaats toen het bedrijf zijn investeringen in de uitrol van het Covid-vaccin verhoogde.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal met 88% daalde tot $81 miljoen als gevolg van de vraag. Het nettoverlies steeg tot meer dan $294 miljoen vergeleken met meer dan $203 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022.

Novavax hoopt dat de totale omzet tussen de $1,4 miljard en $1,6 miljard zal liggen. Het bedrijf hoopt ook dat de cashflow in het tweede en derde kwartaal ongeveer $500 miljoen zal bedragen.

Het grootste risico voor Novavax is dat het miljarden aan orders heeft van verschillende regeringen. Overheden hebben meer dan $2,1 miljard aan vooruitbetalingen van overheden. Nu de Covid-19-pandemie voorbij is en de vraag naar vaccins daalt, is de kans groot dat veel van deze regeringen hun toezeggingen niet zullen nakomen. In een verklaring aan FT zei de CEO van het bedrijf:

“En dan ineens zeggen: ‘Nou, je hebt al je geld uitgegeven, je hebt je verplicht om onze burgers te beschermen. Nu denken we dat we het niet zo hard nodig hebben. Sorry, je hebt pech.’ Dat is waarschijnlijk niet goed voor onder andere langdurige relaties en voor de volksgezondheid.”

Het andere risico voor het bedrijf is dat het geen sterke pijplijn van vaccins heeft. Dit in tegenstelling tot een bedrijf als Moderna dat meerdere vaccins in ontwikkeling heeft.

Voorspelling aandelenkoers van Novavax

De wekelijkse grafiek laat zien dat de NVAX aandelenkoers lange tijd in een vrije val is geweest en nu op het laagste niveau sinds 2020 zit. De Average True Range (ATR) is gecrasht naar een dieptepunt van 2,84, het laagste punt sinds mei 2020 Dit is een van de meest populaire volatiliteitsindicatoren.

Novavax aandelen zijn onder alle voortschrijdende gemiddelden gezakt. Daarom zou het aandeel kunnen blijven dalen als verkopers proberen onder de belangrijkste steun van $2 te komen. Deze mening kan alleen veranderen als het arme bedrijf zijn deals met regeringen bevestigt.