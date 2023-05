Is Metacade een goede gok in mei? Alles over MCADE-prijsactie bij bullish Bitcoin statistieken

Metacade (MCADE) is begin april begonnen met noteren op de belangrijkste beurzen. De eerste uitwisseling die het token vermeldde, was de gedecentraliseerde uitwisseling Uniswap. Vermeldingen op BitMart en MEXC Global volgden dat snel. De vermelding had een groot effect en het token steeg van de uiteindelijke voorverkoopwaarde van $0,020 tot meer dan $0,045. Dat onderstreepte de vraag van beleggers naar het token van het arcade-platform. De winsten zijn afgenomen, met MCADE nu op $0,022. Is de koersdaling als belegger een ideale kans om de token in mei te kopen?

MCADE prijsbeweging en crypto sentiment

Hoewel MCADE momenteel in de buurt van de uiteindelijke presale prijs handelt, heeft het sterke momentum bewegingen laten zien. De recente prijsvertraging onderstreept het nemen van winst nadat het token sinds het einde van de voorverkoop meer dan verdubbeld is in waarde. Mogelijk verzamelt MCADE liquiditeit op beurzen voordat de prijs stijgt naar de vorige top en verder.

Crypto-sentiment kan ook hebben bijgedragen aan de vertraging in MCADE. We moeten nog een bullish cryptomarkt betreden, met de grootste cryptocurrency in een staat van consolidatie onder de $30.000 gedurende enkele weken. On-chain-statistieken laten echter zien dat Bitcoin zich zou kunnen opmaken voor een potentieel bullish markt.

Volgens de RHODL on-chain indicator bevindt Bitcoin zich op de positie die het was aan het begin van zijn vorige twee bullish markten. Dit is geen verrassing, aangezien Bitcoin onlangs bullish klonk op basis van verschillende on-chain indicatoren. Het kwam in januari boven de 200 dagen uit en is sindsdien boven het voortschrijdend gemiddelde op de daily chart gebleven. Het voortschrijdend gemiddelde is cruciaal omdat het lang genoeg is om potentiële langdurige trends vast te leggen.

Bitcoin die bullish wordt, zou interesse kunnen wekken in lagere caps en nieuwere tokens zoals MCADE. Dat komt omdat Bitcoin wordt gezien als gangmaker en wordt gebruikt als graadmeter voor het algemene cryptosentiment. De bullish on-chain-indicatoren betekenen dat het positieve momentum naar MCADE zou kunnen stromen en de prijs hoger zou kunnen duwen.

MCADE en de waarde van het project

Metacade is een Web 3.0-gamingplatform. Het verbindt gamers en ontwikkelaars in één enkel platform. Metacade is gebouwd op het Ethereum-netwerk en dit zorgt ervoor dat het platform veilig is. Gebruikers valideren transacties door de MCADE-tokens vast te houden en uit te zetten.

Gebruikers kunnen de nieuwste Play2Earn-games op het platform ontdekken en geld verdienen door mee te doen. Beleggers verdienen ook MCADE door feedback te geven op projecten. Ontwikkelaars kunnen financiering krijgen voor hun games, waardoor ze hun projecten kunnen laten groeien en contact kunnen maken met een consumerende community. Metacade investeerders dragen via hun tokens ook bij aan het bestuur van het platform.

MCADE ontleent ook waarde aan de controle van de beschikbare tokens. Het token is deflatoir en er zijn plannen om het aanbod te verminderen door middel van terugkoop of brandwonden. Dat vergroot de schaarste en beschermt de waarde van MCADE.

Metacade wil een zelfvoorzienend platform zijn. Dit is belangrijk voor het platform, aangezien spelplatforms in het verleden in de problemen zijn gekomen door financiële beperkingen. Bedrijven kunnen hun games lanceren via Metacade Launchpad, reclame maken voor hun goederen en diensten en vacatures op het platform plaatsen. Ze zullen Metacade betalen, waarbij het geld wordt gebruikt om het platform te verbeteren. Dit duurzame bedrijfsmodel heeft investeerders aangetrokken die op zoek zijn naar hoogwaardige gamingplatforms om hun middelen toe te wijzen.

Is dit het juiste moment om in MCADE te investeren?

De prijzen van crypto worden gedreven door waarde en Metacade heeft een sterke waardepropositie laten zien. De waarde van MCADE zal mogelijk hoger worden naarmate het meer liquiditeit verzamelt en het crypto-sentiment verbetert.

Vanaf de uiteindelijke presale waarde van $0,020 hadden analisten een prijsverhoging van 10x gereserveerd. We zijn getuige geweest van een 2x prijsstijging tot meer dan $0,045, wat betekent dat we ver onder de verwachte prijs zitten. Nu de prijs van MCADE nu in de buurt komt van de uiteindelijke presale prijs, zou nu kopen de juiste beslissing kunnen zijn, aangezien het token aantrekkelijk geprijsd is.