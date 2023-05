Rapport: Bitcoin miner Bit Digital breidt uit in IJsland, aandeel stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Bit Digital (NASDAQ: BTBT), een toonaangevend Bitcoin-mining bedrijf, werkt aan uitbreiding van de activiteiten in IJsland naarmate de situatie in de VS verslechtert.

In een verklaring zei Samir Tabar, de CEO van het bedrijf, dat de regelgeving in de VS het bedrijf dwong om naar alternatieven te zoeken. Hij zei dat het bedrijf al 2.500 Bitcoin-mining machines heeft gekocht en in IJsland heeft gehuisvest. Het verwierf de machines voor $5 miljoen. Hij zei :

“Wat we in het verleden hebben gedaan, is dat de machines naar de Verenigde Staten komen, maar nu moeten we in plaats daarvan kijken naar verschillende jurisdicties vanwege instabiliteit. Dat moeten we serieus nemen.”

Bit Digital maakte de noodplannen vanwege de voorgestelde wijzigingen door de regering van Joe Biden. De regering, die zich richt op het bestrijden van klimaatverandering, heeft voorgesteld om belastingen te heffen op Bitcoin-mining bedrijven.

De administratie heeft ook gezegd dat mijnbouwbedrijven de kosten van elektriciteit op gedeelde netten verhogen en de uitstoot verhogen. Als zodanig heeft de regering voorgesteld om de BTC-mining belastingen te verhogen tot 30% van de elektriciteitskosten.

De VS nemen ook weer een harder beleid voor cryptobedrijven na de ineenstorting van FTX. Zo heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) Coinbase gewaarschuwd tegen het aanbieden van staking-producten. Het legde Kraken een boete van meer dan $40 miljoen op voor deze uitzetproducten.

De SEC vecht ook tegen andere bedrijven in de crypto-industrie. Het vecht bijvoorbeeld tegen Ripple Labs, die XRP heeft gemaakt. De CEO van Ripple waarschuwt dat veel bedrijven in de branche de VS zullen verlaten vanwege verwarrende regels.

De meeste mining machines van Bit Digital zullen in Canada en IJsland staan, met een klein aantal in de Verenigde Staten.

De BTBT aandelenkoers van Bit Digital heeft het dit jaar goed gedaan. Het is gestegen naar $2,50, wat ongeveer 376% hoger was dan het laagste niveau in december vorig jaar