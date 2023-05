Vooruitzichten cryptomarkt: Bulls bereiden zich voor nu Bitcoin (BTC) boven $27.000 stijgt

Crypto-bulls rijden vandaag (donderdag) bullish golven en schilderen de grafieken groen. Dat volgt op een verbeterd sentiment over de voortgang van de onderhandelingen over het schuldplafond in de Verenigde Staten. De prijzen van cryptocurrency zijn enorm gestegen voor de dag.

Bron – CoinMarketCap

Bitcoin steeg de afgelopen dag ongeveer 2% en handelde tijdens dit schrijven op $27.366,51. Het 24-uursvolume van het activum steeg in dat tijdsbestek met 23,27% tot ongeveer $15 miljard. De altcoin-markt volgde de stappen van BTC en registreerde opmerkelijke oplevingen. Ethereum steeg met 1,08% en handelde op $1.826.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Andere cryptocurrencies die tegenwoordig met indrukwekkende stijgingen worden verhandeld, zijn Polygon, Cardano, Litecoin en Polkadot, die in de afgelopen 24 uur tot 3% zijn gestegen. Ondertussen bleef PEPE het meest populaire token, hoewel het qua prijs moeite lijkt te hebben.

Het volume van DeFi steeg met $2,36 miljard, wat neerkomt op 7,03% van het totale 24-uursvolume van de cryptomarkt. Bovendien beheerst het volume van $30,84 miljard van stablecoins 91,83% van het dagelijkse volume van de cryptomarkt. Deze cijfers zagen de wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency met 1,62% toenemen, tot $1,14 biljoen op het moment van schrijven.

Render Token (RNDR) steelt de show

Render Token (RNDR) ging aan kop van de winnaars van vandaag, waarbij de altcoin de afgelopen dag met meer dan 18% steeg en $2,34 bereikte. Dat komt omdat marktdeelnemers speculeerden dat het Render Network zou profiteren van een potentiële stijging van de vraag naar GPU-services na de aanstaande release van de Apple AR/VR-headset. Apple maakte plannen bekend om de headset op 5 juni aan te kondigen tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference.

Bron – CoinMarketCap

Kijk ook naar Litecoin (LTC)

Zoals eerder vermeld, sloot Litecoin zich aan bij het opwaartse feest van vandaag. Het token registreerde indrukwekkende prijsstijgingen en bleef op de radar van investeerders. Dat komt terwijl de munt zich opmaakt voor het Litecoin-halving-evenement in de komende acht weken. Halveringen hebben historisch gezien geleid tot aanzienlijke marktactiviteit.

Het proces omvat het verminderen van mijnbeloningen met 50%, waardoor het aantal nieuwe LTC’s wordt verlaagd. Deze schaarste zou in theorie de tokenprijzen kunnen opdrijven.

Desalniettemin blijft voorzichtigheid van het grootste belang bij de interactie met crypto-activa. Pas op voor wilde prijsschommelingen voordat je op je favoriete munt gokt. Bovendien vertoont de markt de laatste tijd ups en downs.