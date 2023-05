Anthony Scaramucci zegt dat hij bij Bitcoin blijft – dit is waarom

Anthony Scaramucci, de CEO van SkyBridge Capital, blijft bij Bitcoin, ook al worstelt de cryptocurrency na een recente dip vanaf het belangrijkste technische niveau van $30.000.

De voormalige communicatiedirecteur van het Witte Huis deelde donderdag zijn optimistische overtuiging tijdens een interview met Bloomberg. Hij sprak over de huidige marktvooruitzichten voor aandelen en crypto tijdens de gesprekken over de Amerikaanse schuldlimietcrisis. Scaramucci zei over Bitcoin:

“Ik blijf erbij, weet je, het is interessant. Ik heb de portefeuille helemaal niet veranderd en ik denk dat we daar goed aan hebben gedaan, want er is vorig jaar veel gebeurd.”

De waarde van Bitcoin is intrinsiek $40.000 waard

De oprichter van Skybridge Capital benadrukte het potentieel voor de prijs van Bitcoin om hoger te stuiteren door een van de factoren op te sommen die de dump van 2022 hebben gekatalyseerd.

Terwijl de crypto-winter getuige was van de crash van LUNA, de ondergang van Three Arrows Capital en een groot aantal crypto-faillissementen te midden van besmetting, was de ineenstorting van de FTX en de onrust die Sam Bankman-Fried en co aan crypto toeschreven misschien wel de grootste katalysator.

Volgens de hedgefondsmanager ziet alles aan het voormalige ‘crypto-genie’ er nu uit als ‘een baby [van] John Meriwether en Bernie Madoff.

De fraude, overmatige hefboomwerking en overmatig vertrouwen eindigden met de cryptomarkt in een grote depressie, merkte hij op. FTX had een belang van 30% in Skybridge Capital verworven, voordat de beurs faillissement aanvroeg om het native FTX-token bijna tot nul crashte.

Scaramucci legde uit waarom hij optimistisch is over Bitcoin:

“De markt is waarschijnlijk aan de onderkant voorbijgeschoten en daarom denken we dat Bitcoin intrinsiek ongeveer $40.000 waard is. Het is momenteel trending tussen de $25.000 en $ 27.000, maar wat we wel zien, is een betere activiteit van miners, we zien uitbreiding van de portefeuille.

Scaramucci zegt dat adoptie de prijs van BTC zou kunnen doen exploderen

Scaramucci heeft eerder gesproken over de kracht van Bitcoin als waardeopslag, en lijkt die mening nog steeds te hebben, gezien zijn opmerkingen over waar de prijs van Bitcoin is en wat er zou kunnen gebeuren. Volgens hem is BTC niet alleen ondergewaardeerd, maar heeft het potentieel om in de toekomst te exploderen gezien de groei van de wallet.

“Ik heb hier off-air over gesproken, dus laten we het herhalen – je hebt 4% wereldwijde absorptie voor Bitcoin – ongeveer 340 miljoen wallets. Dat is ongeveer waar internet was in 1998. We hoeven alleen maar van 4% naar 8% te gaan en je zult explosieve rendementen zien in Bitcoin.

Hij gelooft dat geduld de sleutel is om het goed te doen met investeren op lange termijn.

Volgens gegevens van CoinGecko handelde Bitcoin op vrijdagochtend rond de $26.915. Dit betekende dat de prijs ongeveer 2% daalde, omdat besluiteloosheid heerste na de afwijzing van vorige week van meer dan $28.000. De prijs van BTC is gestegen tot boven de $31.000 in 2023. De huidige prijs is meer dan 60% lager dan het hoogste punt ooit van $69.000 dat in 2021 werd bereikt.