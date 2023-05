Cryptomarkten zetten zich schrap voor verstrijken Bitcoin- en Ethereum-opties van vandaag

De economische kalender van de cryptomarkt heeft een opmerkelijke gebeurtenis, met aanzienlijke hoeveelheden Ethereum- en Bitcoin-opties die vandaag (19 mei 2023) aflopen. Bovendien zijn de volumes opvallend en zullen ze waarschijnlijk prijsacties binnen de cryptowereld beïnvloeden.

BTC- en ETH-opties lopen af

Bitcoin heeft vandaag ongeveer 29.000 opties die wachten op de vervaldatum. Momenteel heeft de leidende crypto een Put Call Ratio van 0,81, terwijl het maximale pijnpunt in de buurt van de $27,5K ligt. Het omzetten van de contracten in dollars levert een substantieel bedrag op. De BTC-contracten die aflopen hebben een waarde van ongeveer $780 miljoen.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Ethereum wacht op soortgelijke gebeurtenissen – met een significanter cijfer. De op een na grootste cryptovaluta heeft 169.000 opties die wachten op de vervaldatum. Ze hebben een Put Call Ratio van 0,96 met een maximaal pijnpunt van ongeveer $1.800. Deze contracten vertegenwoordigen een enorme waarde van $310 miljoen.

Bereid je voor op prijsschommelingen

Marktpartijen zullen zich schrap moeten zetten voor deze gebeurtenissen. De crypto-ruimte zal waarschijnlijk getuige zijn van volatiliteit op korte termijn die de prijsacties van BTC en ETH zal beïnvloeden. Onthoud dat prijsbewegingen door deze leidende tokens vaak een rimpeleffect veroorzaken in de hele crypto-industrie, waardoor het traject van de markt verschuift.

Crypto-enthousiastelingen moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsschommelingen. Dat kan betekenen dat ze hun handelsstijl moeten veranderen. Onthoud dat de gebeurtenissen van vandaag het cryptocurrency-landschap kunnen veranderen, gezien de aard van de branche.

Op de hoogte blijven blijft essentieel in deze dynamische branche. Handelaren, marktwaarnemers en beleggers moeten op de hoogte blijven van aanstaande marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op prijsbewegingen. Dat is cruciaal bij interactie met de onvoorspelbare aard van de crypto.

Prijzen van BTC en ETH reageren al

De cryptomarkt heeft de bullish stoom van gisteren verloren, waarbij de meeste tokens de afgelopen dag zijn verschoven. Bitcoin wordt tijdens dit schrijven verhandeld voor $26.847 en daalde met 1,84% in de afgelopen 24 uur.

Ook Ethereum daalde in dat tijdsbestek met 1,33% en wisselde het van eigenaar voor $1.802 op het moment van schrijven. Sommige analisten denken dat Bitcoin onder de $26.000 zou kunnen dalen te midden van de aanhoudende prijsschommelingen. Desalniettemin blijven crypto-experts optimistisch en voorspellen ze indrukwekkende langetermijntrends voor Bitcoin.

#Bitcoin $BTC

Price: $26,847.86



Areas of Support

Hold Above: $26,524.52



Trends

Near: UP📈

Short: DN📉

Medium: UP📈

Long: UP📈



Levels of interest

Short: $26,529.56

Med: $34,968.16

Long: $69,441.19 — Trader Fred (@DCA_Cryptoz) May 18, 2023