Crypto updates: Chainlink VRF live op Arbitrum One

Chainlink is een web3-serviceplatform en een gedecentraliseerd Oracle-netwerk. Op zaterdag (20 mei) bundelde het protocol de krachten met Arbitrum, een Ethereum layer twee schaaloplossing, om de lancering van Chainlink VRF (Verifiable Random Function) op Arbitrum One te onthullen.

Dat geeft ontwikkelaars toegang tot een algemeen erkende random number generator (RNG). Op 22 mei organiseren Stichting Arbitrum en Chainlink een VRF-workshop.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Samenwerking Arbitrum en Chainlink

Het officiële persbericht onthulde dat Chainlink Verifiable Random Function is toegetreden tot het Arbitrum One-platform. De lancering komt ten goede aan Arbitrum en Chainlink, omdat ze toegang krijgen tot nieuwe gedecentraliseerde applicaties (dApps) en smart contracts die ontwikkelaars maken.

Chainlink VRF blijft de meest gebruikte RNG (random number generator) binnen de cryptomarkt. Hiermee kunnen makers van smart contracts schaalbare, eerlijke en veilige apps ontwikkelen, waaronder gaming en NFT. Bovendien stelt Arbitrum One ontwikkelaars in staat om dApps tegen lage kosten en hoge doorvoer te bouwen.

Johann Eid van Chainlink Labs gaf commentaar op de voordelen van Arbitrum bij het wegnemen van Ethereum-transactiecongestie zonder de beveiliging in gevaar te brengen. Hij gelooft dat de ongelooflijke snelheid van Arbitrum veel use-cases zal ontgrendelen door Chainlink VRF te verbeteren.

Zoals eerder vermeld, is de samenwerking een overwinning voor de partijen, wat ten goede komt aan de Chainlink- en Arbitrum-gemeenschappen. Chainlink Verifiable Random Functions biedt willekeur aan meer dan 6.300 slimme contracten in verschillende blockchains.

De Arbitrum-Chainlink-verbinding zal ontwikkelaars helpen bij het ontwikkelen van hoogwaardige gedecentraliseerde applicaties met smart contractfuncties. Bovendien zal de lancering van Chainlink Automation op Arbitrum One cruciale smart contractfunctionaliteiten automatiseren zonder in te leveren op decentralisatie. Chainlink blijft uitbreiden op het gebied van innovatie door deals te sluiten met bedrijven zoals Coinbase Cloud, Optimism en SWIFT.

Rally’s voor ARB en LINK?

Chainlink en Arbitrum hebben respectievelijk LINK en ARB als hun native tokens. LINK verloor de afgelopen dag ongeveer 1% en wisselde van eigenaar voor $6,50 op het moment van schrijven. De altcoin had het in mei moeilijk tijdens de marktonzekerheid. LINK verloor de afgelopen zeven dagen 2%.

Bron – Invezz.com

ARB steeg de afgelopen 24 uur daarentegen met 1% en schommelt momenteel op $1,16. Het bereikte een dagelijks hoogtepunt van $1,17 en een dieptepunt van $1,15. Ondertussen domineert Arbitrum transacties op de Ethereum-blockchain omdat het zorgt voor lage gaskosten en hoge snelheid.