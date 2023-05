Biden zegt dat hij niet zal instemmen met schuldenovereenkomst die cryptohandelaren beschermt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Republikeinse wetgevers opgeroepen om de extreme positie die ze momenteel innemen te laten vallen om het land te helpen een akkoord te bereiken in de lopende gesprekken over het schuldenplafond. Hij had ook iets te zeggen over cryptocurrency.

Dit laatste economische nieuws komt nu het Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwde dat de VS al op 1 juni in gebreke blijft als het Congres niet instemt met een verhoging van de schuldlimiet.

Biden vraagt Republikeinen om akkoord over schuldplafond

In zijn toespraak vanuit Hiroshima, Japan, waar hij de G7-top bijwoonde, wees Biden op de noodzaak van een compromis waardoor de voorstellen zouden worden aangenomen in een congres dat goed voorbereid is op partijdige verdeeldheid.

De Amerikaanse president merkte op dat het tijd wordt dat de Republikeinen accepteren dat een tweepartijenovereenkomst niet kan worden gesloten “uitsluitend op hun partijdige voorwaarden”. Hij merkte op dat GOP-wetgevers ook moeten bewegen om zo’n deal te sluiten.

Hij zei dat alle vier de congresleiders van de VS het met hem eens zijn dat een standaard geen optie is. Hoewel hij verwacht dat deze leiders “die toezegging nakomen”, voegde de POTUS eraan toe dat hij geen deal zou accepteren die belastingontduikers en cryptohandelaren beschermt ten koste van belangrijke delen van de economie en het leven van Amerikaanse burgers.

Biden zegt nee tegen voorstellen die belastingontduikers en cryptohandelaren beschermen

De opmerkingen van Biden komen nadat de wetgevers er vrijdag niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over een deal met een schuldplafond, en de week erna zal het erop of eronder zijn. Maar zelfs nu de VS gevaarlijk dicht bij een faillissement komt, waarschuwt Biden dat hij geen voorstellen zal accepteren die cryptohandelaren beschermen.

Hij vertelde verslaggevers:

“Ik ga niet akkoord met een deal die fraudeurs op het gebied van vermogensbelasting en cryptohandelaren beschermt en tegelijkertijd de voedselvoorziening voor bijna 1 miljoen Amerikanen in gevaar brengt.”

De observaties over crypto komen op een moment dat de VS een steeds agressievere benadering van crypto-regulering hebben aangenomen, zelfs nu spelers in de industrie wijzen op een gebrek aan duidelijke regels en richtlijnen.

Het Witte Huis heeft onlangs ook een rapport uitgebracht dat suggereerde dat crypto geen enkele waarde had – behalve voor prijsspeculatie. Crypto-experts bekritiseerden de regering Biden omdat ze het punt misten. De experts merkten op dat de VS zou kunnen worden ingehaald door rechtsgebieden die duidelijkheid in crypto-regulering blijven omarmen.

Zoals Invezz vorige week meldde, zegt Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, dat de regelgeving van de VS voor crypto zo “verwarrend mogelijk” is.

In de opmerkingen waarschuwde Biden dat hij niet zou instemmen met een belastingvoordeel van maximaal $30 miljard voor de olie-industrie die vorig jaar $200 miljard verdiende. Volgens hem hoeft de industrie niet in die mate te worden gestimuleerd en dat door achter Medicaid aan te gaan voor bezuinigingen, 21 miljoen Amerikaanse levens in gevaar zullen komen.

Hij sprak ook over het feit dat hij er niet mee zou instemmen om de farmaceutische industrie met 200 miljard dollar te stimuleren en tegelijkertijd honderdduizenden banen voor onderwijzers en wetshandhavers te schrappen.