CoinShares: Bitcoin, Ethereum zien uitstroom terwijl Avalance en Litecoin hiervan profiteerden

Digitale activafondsen hebben de 5e opeenvolgende week van uitstroom geregistreerd. Ondertussen verloor de ruimte de afgelopen zeven dagen nog eens $32 miljoen. De leidende cryptovaluta, Bitcoin (BTC), domineerde met een uitstroom van $33 miljoen.

Bitcoin fondsen zagen vorige week $33 miljoen aan uitstroom

Het was weer een week van opnames in digitale activafondsen. Dat komt omdat de industrie te maken krijgt met toenemende regeldruk. Investeringsfondsen voor digitale activa registreerden de afgelopen week een uitstroom van $32 miljoen, waarmee de vijfde opeenvolgende week van pessimistisch sentiment werd voltooid. Dat blijkt uit het laatste CoinShares Digital Asset Funds-rapport.

Het rapport benadrukte dat $232 miljoen, goed voor 0,7% van het totale beheerde vermogen (AUM), vanaf half april van de markt is verdwenen. Ondertussen domineerde Bitcoin de uitstroom, met $33 miljoen onttrokken aan BTC-fondsen in de afgelopen week.

Duitsland registreerde de meeste uitstroom, wat neerkomt op 73% (of $24 miljoen) van het totale cijfer. De VS en Zwitserland volgden met respectievelijk $5 miljoen en $3,3 miljoen. Kleinere cijfers kwamen uit Brazilië en Canada, respectievelijk $1,3 miljoen en $2,2 miljoen.

Short BTC-producten zagen ook uitstroom

Evenzo zagen short bitcoin-producten een lichte uitstroom van $1,3 miljoen. CoinShares verklaarde dat deze investeringsproducten in de afgelopen vijf weken een uitstroom van in totaal $235 miljoen hebben gehad. Het voegde eraan toe dat het onduidelijk blijft waarom zowel lange als korte producten een gecoördineerd negatief sentiment behouden.

Terwijl Ethereum-producten ook een uitstroom van $1 miljoen registreerden, hadden andere altcoins, waaronder Litecoin en Avalanche, een instroom van respectievelijk $0,3 miljoen en $0,7 miljoen. Vergeet niet dat digitale-activafondsen in de laatste week van januari getuige waren van een hoge instroom van 6 maanden – $117 miljoen. Dat kwam toen de cryptomarkt begin 2023 een hoge vlucht nam.

Bitcoin klaar voor een bearish golf

De geldstroom van digitale activa meet de geldstroom in en uit investeringen. Ondertussen kunnen ze een indrukwekkende indicator zijn van hoe institutionele spelers hun geld verplaatsen. Instromen tonen optimisme onder beleggers, terwijl uitstromen wijzen op de angst van beleggers voor opkomende markttrends.

In die context duiden de uitstromen van $232 miljoen in de afgelopen vijf weken op terughoudendheid bij institutionele beleggers. Het sentiment van Bitcoin zal hier waarschijnlijk onder lijden in de komende sessies, wat zich vertaalt in bearish golven. Invezz.com laat zien dat Bitcoin de afgelopen dag 0,42% verloor om te handelen tegen $26.782,56.