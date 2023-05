Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De economische groei in de VS vertraagt doordat de zorgen over commercieel onroerend goed (CRE), het schuldenplafond en regionale banken aanhouden. Als gevolg hiervan, na het verhogen van de rentetarieven van bijna nul naar 5% dit jaar, stonden verschillende Fed-functionarissen die onlangs spraken open voor het pauzeren van verhogingen. Als dit gebeurt, kan dit positieve gevolgen hebben voor aandelen en cryptocurrencies zoals AltSignals (ASI).

Fed stopt waarschijnlijk met renteverhogingen

De VS staat voor een driedubbele reeks gebeurtenissen. In de vastgoedsector staat de commerciële sector voor een van de slechtste periodes ooit. Uit gegevens blijkt dat het aandeel leegstaande kantoorruimtes de afgelopen maanden sterk is gestegen.

Hierdoor hebben de meeste CRE Reits zoals SL Green, Boston Properties en Simon Property Group hun aandelenkoersen onlangs zien dalen. Nu de vervaldatum van de schulden nadert, bestaat de kans dat binnenkort meer commerciële vastgoedbedrijven failliet gaan.

Ook in de VS neemt het aantal faillissementen toe doordat de liquiditeit in de banksector krapper wordt en mensen hun geld naar geldmarktfondsen verplaatsen. Enkele van de meest prominente bedrijven die faillissement hebben aangevraagd, zijn onder andere Silicon Valley Bank, Vice Media en Bed Bath and Beyond.

Ondertussen duurt de kwestie van het schuldenplafond voort, terwijl de Democraten en Republikeinen vasthouden aan hun harde standpunt. De republikeinen hebben erop aangedrongen dat ze zullen instemmen met het opheffen van de schuldlimiet van het land als de regering-Biden zich verbindt tot substantiële bezuinigingen. De gesprekken tussen de twee partijen zullen naar verwachting deze week worden hervat.

Daarom hebben verschillende functionarissen van de Fed in het licht van dit alles een stap gesteund om de renteverhogingen in juni te onderbreken. In een verklaring zei Neel Kashkari van de Minneapolis Fed dat hij overweegt om tijdens de komende vergadering af te zien van een renteverhoging. Hij zei :

“De kosten om de inflatie niet terug te brengen tot 2% zijn voor Main Street veel hoger dan de kosten om de inflatie terug te brengen tot 2%. Dus ik vergis me liever door een beetje agressiever te zijn dan dat ik er spijt van heb en te mild ben geweest.“

Meer functionarissen van de Fed, zoals Raphael Bostic en Richard Clarida, hebben ook pauzerende renteverhogingen ondersteund. En Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, heeft gezegd dat de bank waarschijnlijk niet zo hoog zal stijgen als ze had voorspeld.

Gevolgen voor AltSignals

Een verandering in de stemming door de Federal Reserve zal een positief effect hebben op AltSignals en andere cryptocurrencies. Om te beginnen is AltSignals een winstgevend bedrijf dat handelssignalen levert aan duizenden mensen van over de hele wereld. Het bedrijf zit sinds 2017 in de branche.

Momenteel werkt AltSignals aan een verandering van zijn bedrijf door over te stappen op kunstmatige intelligentie. Het project streeft ernaar het concept van AI, machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) te omarmen om deze informatie te verwerken.

Als onderdeel van deze overgang hebben de ontwikkelaars een symbolische verkoop die al meer dan $765.000 aan fondsen heeft opgehaald. Dit komt neer op 70,88% van het doel van $1,08 miljoen. Aangezien elke token voor $0,015 wordt verkocht, bestaat de kans dat deze fase van de tokenverkoop binnenkort zal eindigen.

Na de tokenverkoop zullen de ontwikkelaars het token lanceren op populaire beurzen zoals Uniswap en MEXC waar investeerders het token kunnen kopen en verkopen. Afgaande op de recente prestaties van nieuwe cryptocurrencies zoals Pepe en Milady Meme Coin, is de kans groot dat het ASI-token zal stijgen wanneer het openbaar wordt.

Historisch gezien doen cryptocurrencies zoals BTC en ETH het meestal goed als de Fed een beetje mild is. Een goed voorbeeld hiervan is wat we zagen tijdens de Covid-19-pandemie, toen de prijzen van de meeste tokens en andere activa stegen. Als zodanig, met meer Fed-functionarissen die mild worden, is er een mogelijkheid dat cryptocurrencies zullen stijgen. In tegenstelling tot meme-munten zoals Pepe en Milady, heeft AltSignals een hulpprogramma omdat het al winstgevend is en duizenden klanten heeft, zoals je kunt zien op deze Trustpilot- pagina.