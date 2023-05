Hotbit legt operatie stil en spoort klanten aan om geld op te nemen

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

In cryptocurrency-nieuws dat de meeste crypto-enthousiastelingen heeft verrast, heeft crypto uitwisseling Hotbit vandaag (22 mei 2023) aangekondigd dat het zijn activiteiten met onmiddellijke ingang stopzet.

In haar officiële communicatie heeft de beurs haar gebruikers gevraagd om hun geld op te nemen vóór 21 juni om 4:00 uur UTC.

Verslechterende bedrijfsomstandigheden

Hotbit heeft gezegd dat zijn activiteiten sinds augustus 2022 enorm zijn verslechterd nadat een voormalig teamlid aan een onderzoek was onderworpen. Door het onderzoek lag de gecentraliseerde operatie wekenlang stil.

Hotbit heeft ook verschillende andere negatieve incidenten binnen de crypto-industrie aangehaald, waaronder de ineenstorting van de FTX en de recente bankencrisis die er tijdelijk voor zorgde dat de stablecoin USD Coin (USDC) depegde. Volgens de crypto-exchange leiden de genoemde incidenten tot een continue uitstroom van geld van gecentraliseerde exchanges.

Het team van de uitwisseling is ook van mening dat gecentraliseerde uitwisselingen “steeds omslachtiger” worden en dat het “onwaarschijnlijk is dat ze zullen voldoen aan langetermijntrends.” Ze merkten op dat de enige opties zouden zijn om regulering te omarmen of meer gedecentraliseerd te worden.

Meerdere cyberaanvallen

Hotbit heeft ook de schuld gegeven aan de herhaalde cyberaanvallen waarbij hackers herhaaldelijk zijn gebreken hebben uitgebuit. Evenzo heeft het team leden van de gemeenschap gewaarschuwd om op hun hoede te zijn voor phishing-links die zich voordoen als de officiële Hotbit-uitwisseling op Google (NASDAQ: GOOGL).

De aankondiging van Hotbit kwam op een moment dat verschillende leden van de community begonnen te klagen dat ze hun geld niet van de beurs konden opnemen.