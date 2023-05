TangleSwap DEX wint IOTA’s 1,8 miljoen Shimmer (SMR) airdrop-campagne

De Treasures of Shimmer-testnetcampagne is afgerond. We kunnen exclusief onthullen dat de 1,8 miljoen Shimmer (SMR) airdrop een winnaar heeft.

TangleSwap, een gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) gebouwd op IOTA, heeft de eerste plaats gewonnen van 16 andere projecten, volgens details die maandag met Invezz zijn gedeeld.

Deelnemen aan TangleSwap DEX in de top drie was ShimmerSea, een gedecentraliseerde beurs waarmee gebruikers Shimmer-tokens kunnen verhandelen; en ApeDAO, een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) waarmee gebruikers beloningen kunnen verdienen voor het uitzetten van Shimmer-tokens.

Wat u moet weten over het ShimmerEVM-testnet van IOTA

Shimmer is een nieuw blockchain-netwerk dat wordt ontwikkeld door de IOTA Foundation. Het is ontworpen als een proeftuin voor nieuwe functies en upgrades die uiteindelijk op het IOTA-mainnet zullen worden geïmplementeerd.

Het native token op Shimmer is SMR, waarmee houders kunnen betalen voor vergoedingen of inzetten om beloningen te verdienen.

Zoals Invezz meldde, kondigde IOTA eind maart het ShimmerEVM-testnet aan, gericht op groei voor het platform in belangrijke crypto-sectoren zoals gedecentraliseerde financiën (DeFi). De Treasures of Shimmer airdrop-campagne liep twee weken van 3 mei tot 17 mei. De IOTA Foundation, die het Shimmer-netwerk in 2021 aankondigde, was van plan het netwerk te testen voorafgaand aan de lancering van het mainnet.

dApps en gebruikers daarvan zouden worden beloond in SMR-tokens voor deelname aan de tests.

Dominik Schiener, mede-oprichter van IOTA en voorzitter van de IOTA Foundation, gaf commentaar op het succes van het testnet en vertelde Invezz in een verklaring:

“Deze ShimmerEVM-testnetcampagne markeerde een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de EVM-keten. Het testte niet alleen zijn veerkracht toen het tot het uiterste werd gepusht, maar stelde ons ook in staat om eventuele plooien glad te strijken om het hoogste prestatieniveau te garanderen zoals we nemen de volgende stappen voorwaarts. Het testnet deed precies zoals het bedoeld was en overtrof onze hoogste verwachtingen. De innovatie en samenwerking van elk deelnemend project hebben een impact gehad op de toekomstige ontwikkeling van Shimmer. Opnieuw kwam onze community samen en bewees dat ze een kracht waren rekening mee te houden.”

In de Test & Earn- en Play & Earn-campagnes van Shimmer waren er meer dan 14 miljoen transacties, waarvan 1,8 miljoen dagelijkse transacties. Het netwerk zag een blokbevestigingstijd van minder dan een seconde en registreerde transacties in 214.897 wallets.