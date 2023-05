Bitget verkrijgt VASP-licentie in Polen

Bitget, een toonaangevend cryptocurrency-uitwisselings- en copy trading platform, heeft zich met succes geregistreerd als een Virtual Asset Service Provider (VASP) in Polen, volgens een aankondiging die de beurs dinsdag heeft gepubliceerd.

De prijs van Bitget Token, de native cryptocurrency van het Bitget-ecosysteem, steeg licht na het nieuws over cryptoregulering en handelde tegen een maximum van $0,47.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitget omarmt regelgevend pad

Registratie in Polen is een nieuwe mijlpaal voor de uitwisseling, aangezien het ernaar streeft zijn aanwezigheid over de hele wereld uit te breiden, verklaarde Bitget in het persbericht.

Met de VASP kan Bitget zijn diensten nu legaal aanbieden als een van de cryptocurrency-uitwisselingen in Polen en klanten binnen de Europese Unie (EU) bereiken – allemaal binnen de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het succes van Bitget in Polen volgt op de recente score van het cryptoplatform van een andere VASP-licentie in Litouwen, en in reactie op de regelgevende knik zei Bitget Managing Director Gracy Chen:

“We begrijpen dat regulering de toekomst is van de cryptovaluta-industrie als de mainstream-acceptatie moet worden bereikt. Bij Bitget omarmen en volgen we altijd de verschillende regelgevende kaders die zijn uiteengezet voor digitale activa en werken we actief samen met overheidsinstanties om een beter ecosysteem tot stand te brengen. De recente registraties in de twee Europese landen versterken onze voet aan de grond en onze service in Europa.”

Volgens Chen maakt Bitgets proactieve benadering van regulering en betrokkenheid bij beleidsmakers deel uit van het bredere doel om cryptotoegang voor iedereen veilig te maken. Het is ook een manier om de verantwoordelijkheid van dienstverleners en bescherming voor klanten te waarborgen.

Bitget is opgericht in 2018 en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende cryptoplatforms, met zijn diensten beschikbaar voor 8 miljoen geregistreerde klanten in meer dan 100 landen.

Het laatste kwartaalrapport van het bedrijf toonde aan dat het personeelsbestand in het eerste kwartaal van 2023 is gestegen van 1.000 naar 1.300. Het handelsvolume voor futures van het platform nam ook toe tijdens het kwartaal, met een stijging van 27% tot 658 miljard dollar op kwartaalbasis.