EOS nadert belangrijk ondersteuningsniveau nu het de YTD-winsten uitwist

De prijs van EOS (EOS/USD) is onder verkoopdruk komen te staan nu een sombere stemming de aandelen- en cryptocurrency-markt overspoelt. De munt zakte dinsdag naar een dieptepunt van $0,8578, het laagste niveau sinds 4 januari van dit jaar. Het is met meer dan 35% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

De strijd tussen EOS Foundation en Block.one (B1) gaat door

De meeste cryptoprijzen zijn de afgelopen dagen zijwaarts bewogen, omdat investeerders zich richten op het aanhoudende probleem met het schuldenplafond in de VS. Bitcoin zweeft rond de $27.000, terwijl Ethereum vastzit rond de $1.800.

De grootste zorg is dat de VS zijn financiële verplichtingen niet zal nakomen als de Democraten en Republikeinen het niet eens worden over hoe het schuldenplafond moet worden verhoogd. Een dergelijke stap zal grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie, waaronder een hogere werkloosheid en lagere activaprijzen.

Toch denken analisten dat de twee partijen het uiteindelijk eens zullen worden voor de deadline van 1 juni. Dit verklaart waarom het vermogen de laatste tijd niet snel is gedaald.

Er zijn onlangs twee belangrijke punten in het nieuws over EOS geweest. Eerst kondigde EOS aan dat het Ethereum Virtual Machine (ECM)-mogelijkheden aan zijn ecosysteem zal toevoegen. Een EVM is een stukje software dat het voor ontwikkelaars mogelijk maakt om Ethereum smart contracts uit te voeren. Het is een manier waarop blockchains interoperabiliteit bereiken. De meeste blockchains zoals Zilliqa en Cardano hebben allemaal EVM-compatibiliteit geïmplementeerd.

Ten tweede escaleerde de strijd tussen EOS Foundation en B1. Om te beginnen werd EOS Foundation opgericht als een onafhankelijke entiteit om EOSIO op te bouwen. Het werd opgericht door Block.one, dat meer dan $4 miljard ophaalde tijdens zijn Initial Coin Offering (ICO). B1 zou de stichting ondersteunen en financieren.

In een brief klaagde Yves La Rose, het hoofd van de EOS Foundation, over het gebrek aan steun. Als gevolg hiervan stelde hij voor dat tokenhouders B1 zouden aanklagen en een harde vork zouden implementeren die B1 uitsluit. Hij zei :

“Als genoeg tokenhouders geïnteresseerd zijn in het indienen van een juridische claim, is een class action-rechtszaak een mogelijkheid. De EOS Network Foundation is bereid om te helpen bij het samenbrengen van EOS-tokenhouders om een claim tegen B1 in te dienen.”

Prijsvoorspelling EOS

EOS-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van EOS de meeste winsten die het eerder dit jaar behaalde, heeft teruggedraaid. Het nadert nu het belangrijke ondersteuningsniveau van $0,8252, het laagste niveau in december vorig jaar. De munt heeft ook het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde overschreden en het belangrijke ondersteuningsniveau op $0,9696, het laagste niveau op 11 maart.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor de munt naar beneden, met de volgende belangrijke ondersteuning op $0,8252. Een beweging onder dit niveau zal ervoor zorgen dat de prijs crasht tot onder $0,9200.