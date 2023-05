Bitfinex breidt uit in Latijns-Amerika met investering in Chileense “cryptobank” OrionX

Bitfinex, een toonaangevend platform voor de handel in digitale activa, heeft een nieuwe investering aangekondigd in Orionx, een vooraanstaande cryptocurrency-uitwisseling in Chili.

In een gezamenlijk persbericht van de twee firma’s werd opgemerkt dat de investering deel uitmaakt van een bredere inspanning om financiële vrijheid en integratie in Latijns-Amerika te bevorderen.

OrionX, opgericht in 2017, is ook uitgegroeid tot de eerste “cryptobank” van Zuid-Amerika en biedt een breed scala aan cryptogerelateerde diensten. Bitfinex is ondertussen een van de oudste crypto-uitwisselingen in de branche.

Bitfinex lijkt uit te breiden in Latijns-Amerika

De investering van Bitfinex in OrionX komt op een moment dat de in Chili gevestigde crypto-uitwisseling uitbreiding naar Peru, Colombia en Mexico overweegt. Volgens het platform zal het betreden van deze markten helpen om de grens van één miljoen gebruikers in 2024 te overschrijden.

Toegang tot Chili biedt Bitfinex ondertussen de kans om zijn aanwezigheid in het land en in de hele regio te vergroten.

Paolo Ardoino, CTO van Bitfinex, merkte op:

“We zijn verheugd om samen te werken met OrionX terwijl we onze aanwezigheid in Chili en in heel Latijns-Amerika willen uitbreiden. Dit is een grote stap voorwaarts in onze inspanningen om de kracht van Bitcoin en gedecentraliseerde technologie te benutten om financiële vrijheid te bevorderen en bedrijven die onze waarden delen, sterker te maken. We kijken ernaar uit om nog meer samen te werken met het team van Orionx om de groei en ontwikkeling in de toekomst te ondersteunen.”

Bitfinex zal ook gebruik maken van de deal om onderwijsprogramma’s aan lokale universiteiten te ondersteunen, te midden van een bredere uitbreiding van de inspanningen die al worden geleverd in El Salvador en Paraguay. De beurs verwierf in april een Digital Asset Service Provider-licentie in El Salvador en sponsorde een bootcamp van drie weken in Paraguay, in samenwerking met de lokale ngo Penguin Academy. De bootcamp is volgens de uitwisseling gericht op het onderwijzen van vrouwen in essentiële codeervaardigheden.

Ondertussen zal OrionX gebruikmaken van de sterke cryptobusiness en het netwerk van Bitfinex. Belangrijke aspecten die het Chileense bedrijf ten goede zullen komen, zijn onder meer toegang tot expertise en een reeks producten, waaronder staking en leningen.

Een recent rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis benadrukte dat Latijns-Amerika een van de snelst groeiende cryptomarkten ter wereld was. De acceptatie in de hele regio groeide in 2022 met 40% op jaarbasis, met een geschatte waarde van $562 miljard aan crypto-instroom.