Voorspelling USD/SGD: hoe ver kan de Singaporese dollar zakken?

De wisselkoers van het paar USD/SGD steeg naar een hoogtepunt van 1,3533, het hoogste niveau sinds 10 maart toen de dollarindex (DXY) sterk steeg. Het paar is met ongeveer 2,50% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in maart van dit jaar terwijl de schuldenplafondcrisis voortduurde.

Singapore BBP en schuldencrisis

De wisselkoers van USD naar SGD vertoonde de afgelopen dagen een sterke bullish trend, doordat beleggers zich concentreerden op het probleem van het schuldenplafond. Democraten en Republikeinse onderhandelaars hebben moeite om overeenstemming te bereiken over hoe het schuldenplafond moet worden verhoogd.

Als gevolg hiervan is er de vrees dat de Amerikaanse regering binnenkort zonder geld komt te zitten en haar verplichtingen niet zal nakomen. In een verklaring kondigde Fitch, een van de grootste kredietbeoordelaars, aan dat het de Amerikaanse economie in een negatieve ratingzone plaatst.

Ondanks het voortdurende conflict denken analisten dat de twee partijen de komende dagen tot een akkoord zullen komen. De twee partijen proberen simpelweg zoveel mogelijk concessies te krijgen vóór de deadline van 1 juni.

Het paar USD/SGD steeg na de laatste minuten door de Federal Reserve. Tijdens die vergadering besloot de bank de rentetarieven met 0,25% te verhogen en door te gaan met de kwantitatieve verkrapping (QT). Uit de notulen bleek dat de commissie verdeeld was over hoe het nu verder moet.

Sommige functionarissen zagen geen urgentie in het verhogen van de rentetarieven, aangezien de inflatie de afgelopen maanden is blijven dalen. Anderen zijn van mening dat de Fed de rente moet blijven verhogen, aangezien de inflatie op een hoog niveau ligt.

Het paar USD/SGD steeg ondanks het sterke herstel van de economie van Singapore. Uit gegevens blijkt dat de economie in het eerste kwartaal met 0,4% is gegroeid ten opzichte van 0,1% in hetzelfde kwartaal in 2022. Het statistiekbureau schrijft deze groei toe aan de toeristische sector.

Technische analyse USD/SGD

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD/SGD de afgelopen weken een sterke bullish trend vertoonde. Het bewoog zich boven het belangrijkste weerstandsniveau op 1.3492, het hoogste niveau op 19 mei. Het paar sprong ook boven het belangrijkste weerstandsniveau op 1.3392, het hoogste punt op 25 april.

Het is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het overboughtniveau is gekomen. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers de belangrijkste weerstand op 1.3573 richten, het hoogste punt op 10 maart.