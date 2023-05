Wedbush ziet nog twee gevaren voor Nvidia aandelen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Wedbush Securities blijft op zijn minst enkele bedreigingen zien voor Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA), zelfs nadat het buitengewoon sterke vooruitzichten voor het huidige kwartaal heeft afgegeven.

De milde prognose voor Nvidia aandelen

De halfgeleider gigant verwacht dat zijn omzet in zijn tweede financiële kwartaal ongeveer $11 miljard zal bedragen, zoals Invezz hier meldde.

Ter vergelijking: analisten zaten op slechts $7,17 miljard. Toch zei Matthew Bryson van Wedbush vandaag op CNBC’s “Street Signs Asia“:

“Cloudspelers zijn bezig met het bouwen van hun eigen silicium (Google, Amazon, Facebook). Die grote klanten die hun eigen silicium willen gebruiken voor een deel van hun interne workloads, kunnen op de markt wegen.“

De analist heeft momenteel een koersdoel van $290 voor Nvidia aandelen, wat vanaf dit punt een neerwaartse trend van ongeveer 25% suggereert.

Extra concurrentie kan een bedreiging vormen

In het eerste kwartaal noteerde Nvidia echter een omzetdaling van 38% van zijn gamingdivisie op jaarbasis.

Matthew Bryson van Wedbush Securities noemt concurrentie, met name van bedrijven als Advanced Micro Devices Inc ( NASDAQ: AMD ), ook een mogelijke bedreiging voor Nvidia aandelen.

De andere speler die al enige grip heeft gekregen, is AMD, die tot nu toe een aandeel heeft veroverd in de supercomputing-markt. Als dat begint in te werken, is AMD de andere optie om in de gaten te houden.

Eerder deze maand rapporteerde AMD ook haar financiële resultaten over het eerste kwartaal die iets beter uitkwamen dan verwacht. Aandelen van het in Californië gevestigde bedrijf zijn vanmorgen ook in de lift, dankzij de sterke resultaten van Nvidia.