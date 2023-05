3 redenen waarom Metacade (MCADE) een goede investering is

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Metacade is sterk teruggetrokken vanaf het hoogste niveau dit jaar. Volgens TradingView handelde MCADE op $0,021, wat betekent dat het met meer dan 13% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. Dit zijn enkele van de belangrijkste redenen om vandaag in MCADE te investeren.

Deal over het schuldenplafond komt steeds dichterbij

Een van de belangrijkste redenen waarom Metacade zich onlangs heeft teruggetrokken, is de kwestie van het schuldenplafond in de Verenigde Staten. De afgelopen dagen hebben Democraten en Republikeinen onderhandeld over het schuldenplafond. Tijdens deze gesprekken waren de twee partijen het oneens, met elk een aantal moeilijke voorwaarden.

De Democraten zijn voorstander van een akkoord over een schoon schuldplafond, terwijl de Republikeinen verschillende voorwaarden hadden, waaronder bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De deadline voor deze onderhandelingen is 1 juni, wanneer Janet Yellen heeft gezegd dat de Amerikaanse regering geen geld meer zal hebben.

De gevolgen van het uitblijven van een deal zijn erg negatief, aangezien dit zou betekenen dat de VS zijn verplichtingen niet zou nakomen. Bovendien heeft het land een schuld van 31 biljoen dollar. Dit verklaart waarom aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies zich de laatste tijd hebben teruggetrokken.

Nu zijn er tekenen dat de twee partijen vooruitgang boeken en dat de VS niet in gebreke zullen blijven. Biden heeft ingestemd met enkele van de prioriteiten van de GOP, zoals het beperken van de uitgaven tot het niveau van 2022 en het verminderen van de bureaucratie bij het toestaan van energie in de VS.

Aangezien activa daalden vanwege een risico op wanbetaling, is de kans dus groot dat ze weer terugveren als er een deal is. Als zodanig zou Metacade kunnen springen vanwege dit macronieuws. Evenzo zal het waarschijnlijk stijgen als de Fed besluit haar renteverhogingen te beëindigen of te pauzeren.

Key Metacade-katalysatoren

De andere reden waarom Metacade een goede investering is, is dat er de komende maanden verschillende katalysatoren op komst zijn. Ten eerste hebben de ontwikkelaars volgens de whitepaper van Metacade toegezegd om dit jaar meer beursvermeldingen te leveren. Het token is al vermeld op MEXC, BitMart en Uniswap, zoals we hier schreven.

Vanwege zijn populariteit zal Metacade waarschijnlijk worden vermeld op andere beurzen zoals Coinbase, Binance, OKX en Huobi. Historisch gezien hebben cryptocurrency-prijzen de neiging om te stijgen wanneer er een grote beursnotering is.

De andere katalysator is dat de ontwikkelaars een partnerschap zijn aangegaan met een bekend merk om hun game te bouwen, die dit jaar zal worden gelanceerd. In de meeste periodes hebben cryptocurrencies de neiging om vóór belangrijk nieuws en evenementen te stijgen.

Correlatie met cryptocurrency

Een andere reden waarom de prijs van MCADE waarschijnlijk zal stijgen, is de correlatie met cryptocurrency. Een snelle blik op de cryptomarkt laat zien dat de meeste digitale valuta’s zich de laatste tijd ook hebben teruggetrokken. Bitcoin is gedaald van $31.000 naar $27.000. Hetzelfde geldt voor andere cryptocurrencies zoals Solana en Cardano.

Deze daling is vooral te wijten aan het probleem van het schuldplafond en de risico’s die dit met zich meebrengt voor de economie. Nu de deal in het verschiet ligt, is de kans groot dat de meeste digitale munten ook terugveren. Als dit gebeurt, zal Metacade waarschijnlijk profiteren. Toch zijn er verschillende risico’s verbonden aan het investeren in Metacade. Er bestaat bijvoorbeeld een risico dat het token in de winter ondermaats presteert, zoals de meeste cryptocurrencies in de meeste jaren doen. Verder bestaat het risico dat de Metacade-game geen hit wordt wanneer deze wordt gelanceerd.