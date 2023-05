Nieuw voorstel MakerDAO beoogt spaarquote te verhogen tot 3,33%

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Vijf maanden na het verhogen van de DAI-spaarrente (DSR) tot 1%, wordt verwacht dat de community van MakerDAO binnenkort zal stemmen over een nieuw voorstel dat de DSR verder wil verhogen tot 3,33%.

Bij de laatste renteverhoging werden 35 miljoen DAI-stablecoins in een tijdsbestek van een maand gestort. Als het nieuwe voorstel doorgaat, zou dit veel bredere implicaties kunnen hebben voor de tarieven in de hele DeFi-ruimte.

Aankomende stemming Executive MakerDAO

In een tweet op 26 mei onthulde het Maker-team dat er een uitvoerende stemming is die de DSR zal verhogen als deze wordt goedgekeurd. Volgens de tweet is het nieuwe voorstel “naar voren gebracht door Block Analitica en ingediend via de laatste Stability Scope Parameter Changes.”

In de tweet-thread verklaarde Maker:

“De Dai Savings Rate (DSR) is een fundamenteel onderdeel binnen het Maker Protocol-systeem en biedt gebruikers de mogelijkheid om DAI te storten en een consistente rente te ontvangen. Deze rente wordt in realtime opgebouwd uit de inkomsten van het systeem.”

Wat is de impact van het verhogen van de DSR?

De Dai Savings Rate (DSR) verwijst naar het rentepercentage dat houders van DAI verdienen door hun DAI te vergrendelen in MakerDAO’s DSR smart contracts. Het wordt gefinancierd uit de stabiliteitsvergoedingen die door Maker-gebruikers worden betaald voor het lenen van DAI tegen activa met onderpand zoals Wrapped BTC (WBTC) en Ethereum (ETH).

Naast het verhogen van de DSR, wordt in het nieuwe voorstel ook gestreefd naar aanpassing van het bedrag aan stabiliteitsvergoedingen dat wordt betaald voor bepaalde soorten zekerheden.

De DSR is een belangrijke financiële hefboom omdat het helpt bij het balanceren van vraag en aanbod van DAI door gebruikers te ontmoedigen of te stimuleren om DAI vast te leggen in DSR-contracten. Volgens MakerDAO, “is het een wereldwijde parameter die vaak moet worden aangepast om kortetermijnveranderingen in de marktomstandigheden van de Dai-economie aan te pakken.”

In een reactie op het nieuwe voorstel zei de oprichter van Block Analitica, Primoz Kordez:

“Nieuw voorstel bij MakerDAO zal DAI DSR verhogen tot 3,33%, waardoor de tarieven hoger zullen worden in het hele DeFi-landschap. Houd er rekening mee dat DAI in DSR de maatstaf is voor [de] veiligste DeFi stablecoin-opbrengst.“

Bij 1% verdienden DAI-houders die hun DAI-stablecoins in de DSR-contracten deponeerden, minder dan wat stablecoin-leveranciers bij Aave en Compound verdienen. De leveranciers bij Compound en Aave verdienen momenteel respectievelijk 2,5% en 2%.

Als het MakerDAO-voorstel wordt aangenomen, zouden we een behoorlijke hoeveelheid kapitaal naar DAI DSR kunnen zien stromen om de leveringstarieven te verhogen.