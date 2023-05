Focus verschuift naar Floki door druk op China door Valhalla metaverse game

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van FLOKI steeg op zondag met 10%, voordat het zich voor het einde van de dag iets terugtrok. De prijs begon echter maandag met een stijging van 2%.

FLOKI is trending omdat handelaren en investeerders erop wedden te midden van een op China gerichte push voor zijn Valhalla metaverse game. Samen met de prijs steeg ook het handelsvolume van de FLOKI naar meer dan $60 miljoen. Het gemiddelde van vorige week was $25 miljoen.

Floki-game-advertenties bevatten enkele Chinese sporttoernooien

Floki heeft onlangs aangekondigd dat het zich op China richtte in zijn laatste poging om meer spelers aan te trekken voor de Valhalla-game. Als gevolg hiervan zijn de technische documenten en inhoud van de game beschikbaar in het Chinees en specifiek gericht op de Chinese gamingmarkt.

De China-push heeft veel aandacht getrokken voorafgaand aan de cryptowetten in Hong Kong, die een aantal van de op Azië gerichte tokens zoals Conflux (CFX) de afgelopen weken hebben opgedreven na speculaties dat rijke Chinese speculanten binnenkort hun geld zouden kunnen stoppen in de cryptomarkten.

Vanaf 1 juni 2023 zullen burgers in Hong Kong kunnen investeren in sommige cryptocurrencies, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Solana (SOL), op gereguleerde crypto-uitwisselingen in het land. De handelaren mogen echter geen stablecoins aanhouden.

De huidige piek in de prijs van FLOKI komt doordat advertenties voor de Floki-game een aantal Chinese sporttoernooien bevatten die speculanten aantrekken die denken dat de verhuizing waarschijnlijk nieuwe handelaren uit China zal aantrekken. In feite zeiden Floki-ontwikkelaars in een tweet dat ze een toestroom van in China gevestigde gemeenschapsleden op hun socialemediagroepen hebben gezien.