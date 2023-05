Aandelenkoers ZIM Integrated Shipping: het wordt steeds spannender

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van ZIM Integrated (NYSE: ZIM) is hard gecrasht nadat het bedrijf zijn dividend had ingetrokken terwijl de scheepvaartsector terugdeinsde. De aandelen kelderden naar een dieptepunt van $12,95, het laagste niveau sinds 26 januari. Het aandeel is deze maand met meer dan 37% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau. In totaal zijn de aandelen met bijna 70% gedaald ten opzichte van de hoogtepunten in 2022.

Dividend is nu weg

ZIM Integrated, een van de grootste bedrijven in de scheepvaartsector, haalde de krantenkoppen nadat het zwakke winsten had behaald. In een verklaring liet het bedrijf weten dat de omzet in het eerste kwartaal op $1,4 miljard uitkwam van de vorige $3,7 miljard. De gemiddelde containerkosten daalden met 64% tot $1.390.

Tegelijkertijd kwam de vrije kasstroom uit op $142 miljoen van de vorige $1,5 miljard. De totale schuld steeg met $307 miljoen, terwijl het aantal vervoerde containers tijdens het kwartaal daalde tot 769.000. ZIM Integrated Shipping rapporteerde een groot verlies, waardoor het bedrijf gedwongen werd zijn dividend in te trekken. In de verklaring stond:

“Gezien het nettoverlies dat we dit kwartaal hebben geleden, keren we volgens ons dividendbeleid om 30% tot 50% van ons jaarlijkse netto-inkomen in driemaandelijkse termijnen uit te keren, dit kwartaal geen dividend uit.”

ZIM Integrated zit in de problemen doordat de vraag naar verzendbonnen afneemt, waardoor de prijzen sterk dalen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Freightos Baltic Index is gezakt naar het laagste niveau sinds 2021. Het is gedaald tot ongeveer $1.400 vanaf het pandemische hoogtepunt van meer dan $10.000.

ZIM Integrated maakt een moeilijke periode door nu de aardgasprijzen dalen en de wereldwijde vraag afneemt. De aardgasprijs is gecrasht tot het laagste niveau sinds december 2020. Dit is belangrijk aangezien ZIM geld verdient met het vervoeren van vloeibaar aardgas (LNG).

Ondertussen zijn er tekenen dat de wereldeconomie niet zo snel herstelt als analisten hadden verwacht. De industriële productie in China groeide langzamer dan verwacht, terwijl de industriële productie in april met 18% daalde.

Analyse aandelenkoers ZIM Integrated Shipping

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van ZIM de afgelopen dagen een sterke bearish trend vertoonde. Het is gedaald van $22 naar $13,75. Het aandeel is gecrasht onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Verder zijn de MACD en de Relative Strength Index (RSI) blijven dalen. Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $11. Een beweging onder deze prijs zal de koers onder $10 doen dalen.